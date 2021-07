Tusindvis af danske boligejere har sparet tusindvis af kroner på deres boliglån helt uden at røre en finger.

Det hænger sammen med, at Danske Banks realkreditselskab, Realkredit Danmark, har sænket bidragssatsen med 0,2 procentpoint siden 2018. Det skriver Finans.

Og det er ikke småpenge, det kan spare kunderne.

»Det giver en pæn besparelse på bundlinjen. Har man et lån på 2 mio. kr., sparer man på årsbasis 4.500 kr. Det svarer til 3.000 kr. efter skat,« siger Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark til mediet.

Årsagen til sænkningen af bidragssatsen er de stigende boligpriser, der får boligejernes belåningsgrad til at falde.

Og boligejerne skal altså ikke ud og omlægge deres lån for at få rabatten. Det sker helt automatisk, hvis belåningsgraden overstiger 60 procent på afdragsfrie lån.

Afdragsfrie lån er stigende i Danmark. Tal fra Nationalbanken viser, at andelen er steget med over et procentpoint det seneste år. Fra 44,2 procent til 45,5 procent.

De stigende boligpriser vækker bekymring hos flere eksperter. Det Systemiske Risikoråd har derfor anbefalet regeringen at sætte en stopper for optagelse af afdragsfrie lån med en belåningsgrad over 60 procent.