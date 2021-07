Prinsesse Benedikte følger ivrigt med i de danske dressurrytteres præstationer ved OL.

Det gør hun fordi hendes datter, prinsesse Nathalie zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, er landstræner for det danske OL-dressurlandshold.

Onsdag delte Kongehuset et Facebook-billede af prinsesse Benedikte, der sad og fulgte med bag tv-skærmen.

Men selve billedet fik flere på Facebook til at undre sig over, om prinsessen virkelig bor sådan.

Rummet hun sidder i minder nemlig ikke om noget fra et slot. Prinsessen sidder på en beskeden stol og følger med i tv'et, der står på et hvidt IKEA-agtigt tv-møbel.

'Det er jo ikke hendes hjem. Tror I virkelig, hun sidder der og ser tv,' skriver en bruger.

'Jeg bemærkede det også. Det ser meget royalfattigt ud,' skriver en anden.

'Tvivler på, hun sidder sådan skoleret og ser tv,' skriver en tredje.

'Håber, hun får en lidt mere konfortabel stol at sidde på, for det tager da noget tid at se dressur,' skriver en fjerde.

DR-værten Peter Falktoft skriver lettere ironisk på Instagram:

»Toplækkert setup.«

Men den er god nok.

Billedet er, ifølge Kongehuset, fra slottet Berleburg.

B.T. har forsøgt at få flere oplysninger om selve rummet, men Kongehuset har ikke yderligere kommentarer til det lidt spøjse billede af prinsessen.