Det går godt for boligkæden Ilva.

Faktisk så godt, at Lars Larsen Group, der står bag, nu vil udvide forretningen og slå dørene op til endnu flere butikker både herhjemme – og uden for landets grænser.

Det skriver Finans, der bragte historien først.

Her lyder det nemlig fra boligkædens administrerende direktør Rami Jensen, at Ilva gør sig klar til at ekspandere med helt nye butikker på det svenske marked, og det kommer særligt efter, at kæden har opnået stor succes med de to butikker, som de i forvejen har.

»Begge de svenske butikker har en yderst god udvikling, så vi er nu på udkig efter lejemål i den sydlige del af Sverige. I første omgang satser vi på 5-6 testbutikker der. Derfra kan vi bevæge os videre op gennem Sverige, hvor vi tror på, at vores koncept vil virke,« fortæller Rami Jensen til Finans.

Men åbningsfesten stopper ikke her.

For ikke nok med, at boligkæden, som i dag råder over 42 butikker i Danmark og to i Sverige, vil udover landegrænserne, så satser de også på at kunne åbne endnu flere butikker herhjemme. Og her har de særligt Storkøbenhavn i kikkerten.

Rami Jensen påpeger dog, at der vil ske en ændring i forbindelse med åbningen af de fremtidige butikker.

For som noget helt nyt vil kæden nemlig forsøge at reducere forretningernes størrelse, således at Ilva-butikkerne fremover kan præsentere deres varekatalog på færre kvadratmeter.

Til december åbner Ilva deres butik nummer 43, som skal ligge på Amager.