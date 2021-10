Den danske designkæden Bolia åbner sin største butik nogensinde.

Men den bliver ikke nødvendigvis for hvem som helst.

Den 1.300 kvadratmeter store butik slår dørene op på fredag og kommer til at fordele sig over tre etager på gaden Grand-Rue i den mest eksklusive del af Luxembourg by.

Det bliver samtidig Bolias første butik i landet af samme navn – og den første butik som både præsenterer hele Bolias designkollektion og løsninger til det professionelle marked.

»Vi er taknemmelige over, at vores kunder verden over har taget så godt imod vores kollektioner og glæder os derfor meget til at åbne vores første butik i Luxembourg samt introducere vores nye butikskoncept på dette spændende og eksklusive marked,« siger Bolias administrerende direktør Lars Lyse Hansen i en pressemeddelelse.

Bolia har også planer om at ekspandere andre steder.

De kommende tre år vil den danske designkæde åbne 50 nye butikker i lande som Tyskland, Holland, Frankrig, Italien, Spanien – og her i Danmark.

I dag har Bolia 70 butikker i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Belgien, Holland, Schweiz, Østrig og Frankrig, samt webshops i 32 lande.