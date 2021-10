Et dansk barn i alderen 10-19 år er død med coronavirus.

Det bekræfter Statens Serum Institut (SSI) overfor B.T.

»Vi kan bekræfte at der onsdag den 20. oktober 2021 blev registreret et covid-19-relateret dødsfald i aldersgruppen 10-19 år fra Region Nordjylland,« skriver SSI i en mail til B.T.

Det er første gang under hele coronapandemien, at et barn i denne aldersgruppe er afgået ved døden efter smitte med coronavirus.

SSI oplyser ikke barnets præcise alder eller køn. Om det afdøde barn led af andre sygdomme, oplyses heller ikke.

Børn bliver sjældent alvorligt syge efter smitte med coronavirus. Dødsfald er endnu sjældnere.

Det er kun tredje gang, at et barn dør med coronavirus her i landet. To børn i aldersgruppen 0-9 år er døde med covid-19.

En af dem var fem-årige Younis Mohammed Ismail.

»Younis var multihandicappet, og derfor boede han på Fenrishus (døgninstitution i Aarhus, red.). Men han havde ingen lungeproblemer, og han fik ingen medicin. Alligevel ødelagde sygdommen hans lunger, som ikke kunne kæmpe mere mod infektionen,« sagde hans far, Mohammed Ismail, til Jyllands-Posten i slutningen af juli.

Det kan du læse mere om her.