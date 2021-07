Det var den femårige dreng Younis Mohammed Ismail, der mandag døde, efter han tidligere på måneden blev smittet med corona.

Det bekræfter drengens far over for Jyllands-Posten.

Drengen boede på døgninstitutionen Fenrishus i Aarhus V – en døgninstitution for handicappede børn og unge.

»Younis var multihandicappet, og derfor boede han på Fenrishus. Men han havde ingen lungeproblemer, og han fik ingen medicin. Alligevel ødelagde sygdommen hans lunger, som ikke kunne kæmpe mere mod infektionen,« fortæller Mohammed Ismail, Younis Mohammed Ismails far.

Tidligere på måneden blev der konstateret fire smittetilfælde på Fenrishus. To af de anbragte børn, en ansat samt en forælder var ramt.

Sygdommen var umiddelbart ikke kritisk for nogen af de fire, men 12. juli blev Younis Mohammed Ismail indlagt på intensivafdelingen på Aarhus Universitetshospital, oplyser hans far til Jyllands-Posten.

Han opfordrer nu andre forældre til at passe på, ligesom han også opfordrer institutionerne til at være ekstra opmærksomme på at holde coronaen ude.

Ovenpå smitteudbruddet genindførte Fenrishus flere restriktive, interne forhold.

Dette er det andet tilfælde af coronasmittede i alderen fra nul til ni år, som har mistet livet i forbindelse med covid-19-epidemien i Danmark.

Det første barn døde tilbage i februar.