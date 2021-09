»Danskerne, som har røvet Norge for naturressourcer gennem 400 år, kan bare holde kæft om, hvad vi skal gøre!«

Sådan lyder en af reaktionerne på onsdagens avisforside fra Information, der kommer fra en af mange fortørnede nordmænd.

Dagens forside har ramt flere norske medier såsom Dagbladet, VG og Aftenposten. Sidstnævnte har endda delt deres artikel på Facebook, som i skrivende stund har affødt 1.500 reaktioner.

På forsiden står der følgende:

Denne forside fra Information har skabt en del debat.

Sådan lyder opfordringen til lederen af det norske Arbeiderpartiet (Ap) og den snart nye mand på statsministerposten i Norge, Jonas Gahr Støre.

Han blev 13. september valgt til statsminister efter et valg med en sikker sejr til rød blok. Arbeiderpartiet hev 26,3 procent, og dermed de fleste, af stemmerne hjem.

Og derfor er det også Jonas Gahr Støre, der, sammen med den kommende regering, skal stå i spidsen for, hvordan Norge vil føre sin klimapolitik, og den plan ser ikke lovende ud, hvis man skal følge dagens leder i Information, som forsiden henviser til.

»Ved valget til Stortinget mandag havde Norge chancen for at tage et stort ansvar på sine brede skuldre og vise olieproducerende lande verden over, at det er muligt at skifte kurs i tide. Men sådan gik det ikke,« lyder det i Information.

Påstanden fra dagbladet bygger på, at Arbeiderpartiet ikke vil være afhængig af partiet Rødt eller Miljøpartiet for at danne regering.

Rødt har en miljøpolitik, der blandt andet går på ikke at finde nye olie- og gasressourcer, afslutte udenlandske investeringer i olie- og gasprojekter og gøre bestemte områder oliefrie.

Miljøpartiet ønsker også at bremse nye olie- og gasmuligheder på norsk grund. Desuden ønsker partiet at udfase anvendelsen af petroleum inden 2035.

I forhold til en konkret oliepolitik for Norge har Arbeiderpartiet en plan om effektivisering af olie- og gasinstallationer. Derudover vil de udnytte mulighederne for anvendelsen af havvind og ønsker flere klimaafgifter.

Norges olieindustri 160.000 nordmænd er beskæftiget i olie- og gasindustrien. Enten direkte eller indirekte.

42 procent af Norges internationale eksport kommer fra olieindustrien.

Olieindustrien står for 14 procent af Norges BNP (Bruttonationalprodukt, red.)

Norges oliefond har genereret 12.000 milliarder norske kroner gennem tiden. Det svarer til omkring 8.700 milliarder danske kroner.

35 procent af nordmændene går ind for at stoppe søgningen efter ny olie, viste en måling fra august 2021. Kilde: Ritzau

Ifølge Informations leder skal grunden til et mindre fokus på olie- og gas findes i den udbredte holdning til området.

For hos flere partier i Stortinget i Norge er olien ikke lig klimafrås, men tværtimod svaret på den grønne omstilling, da olieselskaberne har pengene og den fornødne viden til at forske på området.

Og selvom dagbladet mener, at der er en del sandhed i den tankegang omkring olien, så mener de også, at oliepengene forpligter. At Norge skal tage større del i klimakampen, og at en dansk avis har netop denne holdning falder ikke i god jord i kommentarfeltet på Facebook:

»Hvad har danskerne med den norske regering at gøre? Det er for dumt! De skal først rydde op i eget land, før de blander sig i, hvordan andre lande styrer deres økonomi!«

»Hold jer til baconproduktion, I danskere. I har nok ressourcer til at få grisene til at yngle grønt.«

»Norsk olie har danskerne altid været misundelige på.«

Men der er også nogen, der kan se meningen med Informations kritik af den kommende norske regering:

»Vi har lidt at lære af danskerne. De er dygtige og har ikke engang olie. 'Vi er bedst' er det dummeste, jeg har hørt.«