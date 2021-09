Politiet i Norge melder om en brand i en lagerbygning, som pt er ude af kontrol.

Det skriver det norske Dagbladet.

Der meldes desuden om en eller flere eksposioner i fabrikken.

»Branden er ikke under kontrol - der meldes om, at der er fare for spredning til nabobygningen,« skriver det norske politi.

Lagerbygningen tilhører malingsproducenten Jotun og ligger i Sandefjord i det sydlige Norge.

Alle medarbejdere er evakueret.

Politiet har foreløbigt ikke fået en melding om skadede eller savnede.

Brand i en lagerbygning i Sandefjord. Foto: Trond Reidar Teigen Vis mere Brand i en lagerbygning i Sandefjord. Foto: Trond Reidar Teigen

Politiet har anbefalet at alle, som bor i området, holder sig indendørs og lukker døre og vinduer, da der er kraftig røgudvikling.

Malingsproducenten Jotun har også filialer i Danmark.

Opdateres...