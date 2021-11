»Det er tydeligt, at man fra den folkekirkelige top forsøger at isolere mig«.

Det er de klare ord fra den odenseansk præst Massoud Fouroozandeh, der ellers er blevet hyldet som den første kristne præst med muslimsk baggrund i Danmark. Ifølge ham selv er alle hyldesterne nu forstummet, fortæller han i et interview med Kristeligt Dagblad …

Det er de, fordi han er for kritisk overfor islam, fortæller præsten, der tidligere overfor B.T. har fortalt om sin islamiske opvækst i Iran.

Faktisk er han overbevist om, at der i folkekirkens top er en klar dagsorden om at kvæle hans stemme. Noget han mener, at der er dokumentation for, fordi han har fået sværere ved at søge penge hos fonde til sin valgmenighed. Han fortæller yderligere, at han takkede nej til et job som sognepræst i en kirke, fordi han til samtalen blev spurgt, om han ville skrue ned for islamkritikken. Det vil han ikke.

Sognepræst ved Ribe Domkirke, Torben Bramming, støtter i et læserbrev op om Massoud Fouroozandehs kritik, og beskriver ham som ‘usædvanlig’ god til sit arbejde.

»Hvorfor har det folkekirkelige hierarki cancelled Fouroozandeh? Det skyldes selvfølgelig kritikken af islam,« spørger sognepræsten i læserbrevet i Kristeligt Dagblad.

»Massoud Fouroozandeh taler forståeligt og sandt om islam og kristendom (...). Men han passer ikke ind i folkekirkemagthaveres billede af en fremmed, som for guds skyld ikke skal kritisere islam lige på og hårdt,« skriver Torben Bramming.

Noget kunne dog tyde på, at det ikke helt uden grund, at Massoud Fouroozandeh føler sig udstødt. Ifølge Kristeligt Dagblad er der hvert fald andre, der mener, »at det er hans ekstreme udtalelser om islam og ledere i folkekirken, der gør at han er ude af varmen.«

I Facebook-opslag skriver han blandt andet »Muhammeds Main Kampf« om Koranen og bruger flere gange ordet »uduelig« og »antidemokrat« om biskopper. Blandt andet i et opslag fra 1. december 2020. Over for Kristeligt Dagblad forsvarer han sig med, at hans saglighed gør hans kritik berettiget.

»Hvis jeg lægger bånd på mig selv, opfylder jeg ikke mit præsteløfte. Det kloge er at sige ’yes, sir’ og ’yes, madam’, for så er man inde i varmen. Det ville på alle måder være bedre for min karriere, men hvis jeg skal vælge mellem karriere og kald, må jeg følge mit kald,« siger han til Kristeligt Dagblad.

Den tidligere muslim og nu stærke islamkritiker er del af migrant-valgmenigheden ‘Church of Love’ i Odense, som er i økonomiske vanskeligheder.

I et opslag på sin Facebook-profil 11. november peger Massoud på, at det er »vores islamvenlige modstanderes« skyld, at valgmenigheden er endt i økonomiske problemer.