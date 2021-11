Har du - eller kender du nogen - der har kolonihavehus i Egebæk Haveforening i det nordlige Odense, så kan det være, at politiet meget gerne vil tale med dig.

Politiet blev i nat klokken 02.34 kaldt ud til en brand i Egebæk Haveforening, der ligger tæt på Odins Bro i Odense.

Her var der ild i et kolonihavehus.

»Den ene ende af huset var overtændt, da vi kom derud,« siger vagtchef ved Fyns Politi Steen Nyland.

Det har endnu ikke været muligt for politiet at få fat i ejeren. Politiet har heller ikke nået at fastslå årsagen til branden endnu. Mere kan vagtchefen ikke oplyse på nuværende tidspunkt.

Til spørgsmålet om der stadig er noget af huset tilbage, svarer han dog:

»Den ene ende var udbrændt, men om der står lidt tilbage skal jeg ikke kunne sige.«

15. oktober var der brand i et kolonihavehus i haveforeningen Lilletoften i Odense. Her var brandvæsnet talstærkt til stede.