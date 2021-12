Landet med flest coronasmittede, intet mindre. Sådan præsenterer Danmark sig på en ny liste.

For professor i immunologi ved Københavns Universitet Jan Pravsgaard Christensen er der dog en god grund til den danske førsteplads.

»Det er, fordi vi er så gode til at teste, som vi er,« svarer han hurtigt, da B.T. forsøger at få en forklaring:

»Hvis vi slet ikke testede, ville vi jo have nul smittede. Nu tester vi flere hundredtusinder hver dag, og derfor fanger vi også mange af de smittede. Så man skal tage det med et gran salt, når vi bliver sammenlignet med de andre lande, for det er langtfra alle lande, der tester lige så intensivt, som vi gør.«

Er du bange for at blive smittet med omikronvarianten?

Han tilføjer, at Danmark måske i virkeligheden fortjener en førsteplads for grundighed:

»Det er også derfor, at vi har så mange omikrontilfælde i forhold til andre lande. Det er simpelthen, fordi vi har opdaget, at vi har dem,« siger han.

Det var mandag aften, det kom frem, at Danmark er det land i verden med den største smittespredning. Nyhedsbureauet AFP har lavet en liste baseret på tal fra myndigheder i en lang række lande, og her er 1.612 danske smittetilfælde pr. 100.000 indbyggere i den seneste uge nok til 'topplaceringen'.

Også hos sitet Our World in Data fremgår det i øvrigt, at det såkaldte incidenstal lige nu er højere i Danmark end noget andet sted. Her er seneste tal fra 27. december, hvor andre europæiske lande som Irland, Storbritannien, Island, Malta og Spanien ligger efter (fraregnet smålande).

Kan man overhovedet udlede noget af sådan en liste over incidenstal?

»Hvis man ikke kender testsituationen i landene, er det jo meget svært at sammenligne tallene. Antal smittede pr. 100.000 indbyggere vil jo være meget lavere, når du ikke tester. Så det er ikke nogen perfekt sammenligning, man laver der,« siger Jan Pravsgaard Christensen.

Antallet af nye smittede satte mandag uanset hvad ny rekord i Danmark med 16.164 positive tilfælde. Og om man synes om det eller ej, så betyder de høje smittetal – og de mange test – at man i udlandet holder godt øje med corona- og omikronudviklingen herhjemme.

Det er både godt og skidt ifølge professoren fra Københavns Universitet.

I Danmark bliver tusindvis af coronaprøver analyseret dagligt. Foto: Henning Bagger Vis mere I Danmark bliver tusindvis af coronaprøver analyseret dagligt. Foto: Henning Bagger

»Det er en hæmsko for os, at vi er så grundige, fordi vi andre steder bliver dømt ude som højrisikoland, men det er lidt noget pladder, for andre lande er også højrisikolande: De ved det bare ikke, fordi de ikke har testet deres befolkning,« siger Jan Pravsgaard Christensen:

»Omvendt så kigger mange til Danmark, for når vi tester så intensivt, er der god data for, hvordan epidemien udvikler sig. Om to-tre uger har vi eksempelvis også et ganske godt indblik i, hvor mange omikrontilfælde der ender med at blive til indlæggelser, og hvordan vores vacciner hjælper, specielt set i forhold til, at vi har vaccineret tre gange. Det sidder andre lande og kigger ind i, for det vil fortælle dem noget om, hvordan det kommer til at foregå der.«

Det ville måske i virkeligheden være mere retvisende at sammenligne indlæggelsestal pr. 100.000 indbyggere mellem lande i stedet for at sammenligne antallet af smittede?

»Det ville det, men det skulle man nok også tage med et gran salt, for hvad har man af kapacitet i de pågældende lande? Det ville heller ikke være fuldstændigt fyldestgørende,« siger Jan Pravsgaard Christensen:

»Men det er jo heller ikke, fordi det skal være en konkurrence mellem de enkelte lande i, hvordan de klarer sig mod hinanden. Det væsentligste må jo være at kigge på sit eget land. Og have nogle data, der fortæller, hvor er man i epidemien, og hvordan går det med at håndtere den.«

Han mener stadig, at de daglige smittetal har en relevans i forhold til at hjælpe med at forudse, hvordan epidemien udvikler sig.

Tidligere på måneden har flere eksperter udtalt, at de regner med, at alle danskere mere eller mindre vil blive smittet med omikronvarianten, fordi den er så smitsom, som den er. Eksempelvis sagde tidligere SSI-direktør Niels Strandberg umiddelbart inden jul til B.T. i den forbindelse, at han stadig var af den overbevisning.

»Det baserer sig udelukkende på det forhold, at omikron er så smitsom. Dem er der ikke ret mange af. Det er som med mæslinger, og så kan man næsten med 100 procents sikkerhed gå ud fra, at alle bliver smittet på et eller andet tidspunkt,« lød det fra Niels Strandberg:

»Det vil dog ikke være ensbetydende med, at alle bliver syge. Nogle af os har kemisk beskyttelse enten gennem tidligere covid-infektion eller gennem vaccinationer, men vi vil allesammen blive smittet.«

Så galt tror Jan Pravsgaard Christensen ikke, at det kommer til at gå.

»Jeg tror ikke på, at alle danskere bliver smittet med omikron. Det gør jeg ikke. Ikke mindst fordi over 40 procent nu er vaccineret for tredje gang, og dem med boostet har en rimelig robust immunitet over for omikron, der vil holde mange ude af puljen af smittede folk.«