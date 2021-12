Corona har sat en stopper for en del uvaccinerede tyskeres nytårsplaner i Danmark, men danskerne står heldigvis klar til at føre festlighederne til dørs.

Det oplever Jan Brusgaard, der er indehaver af Feriepartner Thy, skriver TV Midtvest.

For de tyske turister melder nemlig pas på en sommerhustur til det nordjyske op til nytår grundet skærpede coronarestriktioner. Og selvom det kunne lyde som en katastrofe for sommerhusbranchen, så er det faktisk lige præcis det modsatte.

Danskerne står nemlig klar med dankortet til at booke de huse, der bliver frigivet til udlejning i disse dage.

»Vi plejer ikke at have helt udsolgt. Vi plejer at have lidt ledigt, så det er usædvanligt, at vi har helt udsolgt. Sidste år havde vi mellem 80 og 90 procent huse udlejet mod 100 procent i år. Det gør absolut en forskel,« siger Jan Brusgaard til tv-stationen.

For omkring en uge siden, lød det, at uvaccinerede personer, der rejser fra Danmark til Tyskland, skal gå i ti dages karantæne. Det har fået en del tyskere til at aflyse et nytår i Danmark.

Coronapandemien er dog muligvis også grunden til, at så mange danskere står klar til at leje sommerhusene.

For med rejserestriktioner og udetrang er en tur i sommerhus et »godt alternativ«, hvis man spørger Jan Brusgaard fra Feriepartner Thy.