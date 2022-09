Lyt til artiklen

De dårlige undskyldninger stod i kø, da Fødevarestyrelsen i slutningen af august besøgte forlystelseshaven Dyrehavsbakken nord for København.

Bødehæftet måtte derfor findes frem.

Det viste sig, at Restaurant Skovly ikke havde fulgt op på en indskærpelse fra et foregående kontrolbesøg.

Det resulterede i en sur smiley og to bøder på i alt 12.000 kroner til den mangeårige restaurant.

Restaurant Skovly er en af i alt fire spisesteder på Bakken, der denne sommer har fået en sur smiley af Fødevarestyrelsen. Arkivfoto. Foto: Bax Lindhardt

Det ene bødeforhold skyldes, at Restaurant Skovly fortsat opbevarede fersk fisk i et køleskab, hvor temperaturen overskred det tilladte.

Der var tale om tre fade med fersk laks og to fade med kulmule, fremgår det af kontrolrapporten.

Eftersom ferske fisk let kan blive angrebet af fordærvelsesbakterier, skal de opbevares ved temperaturer for smeltende is, hvilket vil sige nul til to grader. Sådan er reglerne for alle fødevarevirksomheder.

Fiskene i Restaurant Skovlys køleskab blev dog målt til at være tre grader varme, og de havde desuden ligget opbevaret fra dagen før.

Restaurantejer Ziad Massalkhi lægger sig fladt ned og undskylder.

»Jeg kan kun sige, at det har været en menneskelig fejl i vores køkken. Jeg beklager dybt. Vi har strammet op,« siger han i en skriftlig kommentar til B.T.

Temperaturoverskridelsen var dog ikke det eneste problem.

Restaurant Skovly havde heller hængt den seneste kontrolrapport med en mellemglad smiley på op ved indgangspartiet.

I stedet hang en kontrolrapport med en glad smiley på fra et gammelt kontrolbesøg. Det til trods for, at restauranten havde den seneste kontrolrapport liggende, skriver Fødevarestyrelsen, som kvitterede med en ekstra bøde.

»Vi har indført en procedure, så en lignende fejl ikke opstår igen,« siger Ziad Massalkhi.

Restaurant Skovly er en af i alt fire spisesteder på Bakken, der denne sommer har fået en sur smiley af Fødevarestyrelsen.