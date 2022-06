Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Skimmel, døde insekter og en potentiel bakteriebombe gemt i en buffet.

Mundvigen hang nedad, da Fødevarestyrelsen tidligere på måneden besøgte flere spisesteder i forlystelseshaven Bakken nord for København.

To af dem dumpede med et brag.

På Orientens Madhus, der serverer asiatisk mad, var rengøringen særlig slem.

»Loft i fødevarelager i baglokalet fremstår utæt med belægninger af formodet skimmel, spindelvæv og snavs,« skriver Fødevarestyrelsen blandt andet i sin kontrolrapport.

Orientens Madhus havde tidligere fået indskærpet, at de skulle stramme op på hygiejnen. Så da forholdene endnu ikke var bragt i orden, kostede det en bøde på 5.000 kroner.

»Virksomheden har forsøgt at udbedre forholdet ved at hænge en voksdug op foran det beskidte område. Voksdugen har trukket vand, og der ses også belægninger af formodet skimmelvækst på den,« står der i kontrolrapporten.

Andre uappetitlige eksempler omfatter blandt andet spindelvæv langs loftet i opvaskeområdet, fedtstof og døde insekter langs væggen i produktionsområdet, og mørkegule belægninger og dråbedannelse af fedtstof på en lampe i udsugningen over komfuret.

Orientens Madhus havde ifølge kontrolrapporten ingen bemærkninger til de snavsede fund.

Også på den mangeårige Bakken-restaurant Cæsars Palads var der indtil flere problemer.

Her havde buffeten stået fremme i mere end tre timer, hvilket betød, at madens temperatur var alt for høj med risiko for sygdomsfremkaldende bakteriedannelse.

Dertil udspillede der sig et noget mistænkeligt scenario, da Fødevarestyrelsen bad om at få fremvist, om restauranten havde smidt buffet-maden ud.

Ifølge kontrolrapporten oplyste Cæsars Palads, at de havde kasseret maden, men restauranten kunne ikke fremvise madaffaldet, og en ansat ledte forgæves efter det i en affaldscontainer i baggården.

»Vi får styr på det og siger det til kokken,« bemærkede restauranten ifølge kontrolrapporten.

Forholdet blev takseret til en indskærpelse, der medfører to gebyrbelagte, opfølgende kontroller.

Dertil fik Cæsars Palads en bøde på 10.000 kroner på grund af rod med egenkontrollen.

Restauranten kunne ikke dokumentere varemodtagelse eller opvarmning, nedkøling og varmholdelse af deres fødevarer.

Og opbevaringstemperaturen var kun blevet dokumenteret to gange siden maj måned.

»Vi skal nok få det lavet fremover,« bemærkede restauranten ifølge kontrolrapporten.

B.T. har kontaktet Orientens Madhus og Cæsars Palads via mail, men ingen af de to restauranter har reageret på henvendelsen. Det har heller ikke været muligt at komme i kontakt med restaurantejerne telefonisk.

Orientens Madhus har nu fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen på minimum tre ud af de seneste fire kontrolbesøg.

Det betyder, at Fødevarestyrelsen kategoriserer Orientens Madhus som en virksomhed med dårlig regelefterlevelse og kan tage skærpede sanktioner i brug, hvis den snavsede slingrekurs fortsætter.