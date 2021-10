Et problem er opstået på COVID-vaccinationscentret i Odense på Athenevænget.

En række borgere møder op og tror, at de kan få en vaccination mod influenza. Men må gå skuffet hjem.

»Vi oplever, at nogle enkelte går forgæves, og det vil vi selvfølgelig gerne forebygge,« skriver OUH.

Derfor har OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus skrevet et Facebook-opslag.

»Vi kan ikke vaccinere mod influenza,« skriver de på Facebook og fortsætter:

»Vores medarbejdere i COVID-vaccinationscentrene i Odense og Svendborg må i disse dage skuffe en række borgere, som har forstået det sådan, at man her også kan få sin influenzavaccination.«

Det drejer sig om vaccinationscentret på Athenevænget i Odense og vaccinationscentret på Ryttervej i Svendborg.

I opslaget forklarer de, at vaccination mod influenza »foregår primært hos egen læge.«

OUH forklarer, at det ikke er et stort problem, men at de skriver det, da det er ment som en servicemeddelelse, så man ikke går forgæves.