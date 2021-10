»Ilden i rækkehus i Vesterdalen er slukket.«

Det skriver Fyns Politi på Twitter, efter en brand opstod i et rækkehus i Odense.

»Klokken 13.26 får vi melding om, at der er brand i et rækkehus,« siger vagtchefen.

Meldingen lød på, at der kom flammer fra taget i et rækkehus i Vesterdalen i Odense.

Da branden stod på, og brandvæsenet arbejdede på højtryk, skrev Fyns Politi en opfording på Twitter:

»Træk væk fra området,« skrev Fyns Politi.

Det handler om arbejdsro, forklarer Kenneth Taanquist, der er vagtchef hos Fyns Politi.

»Vi vil gerne have, at folk trækker væk, da det er et snævert område. Vi skal have arbejdsro, da der ikke er meget plads at arbejde på.«

Røg og flammer fra det tag, hvor branden først blev opdaget. Årsagen til branden kender vi ikke endnu. Vis mere Røg og flammer fra det tag, hvor branden først blev opdaget. Årsagen til branden kender vi ikke endnu.

Kenneth Taanquist fortæller, at der ikke er nogen tilskadekomne.

Fyns Politi skriver yderligere på Twitter, at branden opstod i køkkenet i rækkehuset.