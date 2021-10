I Odense Zoo opdagede dyrepasserne noget underligt ved en af girafferne.

»En af vores giraffer brækkede forleden noget af sin kæbe,« siger Bjarne Klausen, der er direktør i Odense Zoo, og fortsætter:

»Hvordan det er sket, det ved vi ikke, men vi skulle efterfølgende overveje, hvad vi skulle gøre,« siger han.

Bjarne Klausen forklarer, at de stod med to muligheder.

»Enten skulle vi aflive den og sige, at den havde haft et godt liv og derefter give den en god død,« siger han og kommer med den anden mulighed:

»Ellers skulle vi bedøve giraffen og foretage en operation på kæben, hvilket kan være megastressende for giraffen.«

Giraffens kvæstede kæbe skabte et dilemma, som Bjarne Klausen har en klar holdning til.

»Man kan blive nok så populær, hvis man fokuserer på individet og redder det enkelte dyr, men det er langt sværere at blive populær, hvis man vil redde arten.«

Bjarne Klausen forklarer, at man naturligvis skal tage et hensyn til det enkelte dyr, men at man i Odense Zoo i sidste ende fokuserer på at redde arten.

»Når en dyrepasser har passet en giraf i 15 år, så knytter man da til det. Men hvis meldingen er, at vi skal aflive en giraf, så er det helt okay med dem. Vi fokuserer på arten og ikke på individet.«

Odense zoo kontaktede derfor avlskoordinatoren for netgiraffer i Europa.

De kunne fortælle, at lige netop den giraf med den dårlige kæbe rangerede lavt på ranglisten over genetisk vigtige giraffer.

»Derfor ville det, ud fra en genetisk vurdering, være okay at aflive giraffen,« forklarer Bjarne Klausen.

Og på netop det punkt adskiller Danmark sig i forhold til andre lande.

»Vi forsøger ikke at holde noget skjult i modsætning til andre lande. Vi er ikke et sted, hvor vi skal redde alle mulige syge dyr. Vi vil opretholde arter.«

I forhold til giraffen med den brækkede kæbe, blev de enige om i Odense Zoo efter snak med forskellige dyrlæger, at de ville se tiden an.

Og det endte med at være en god beslutning.

»Giraffen er groet sammen nu og har det fint. Den har lidt skæve tænder, men den har det godt,« siger Bjarne Klausen og forsætter:

»Tilsvarende i naturen vil såden en skade gro sammen, og så klarer den sig fint.«

Bjarne Klausen understreger, at det sagtens kan være den rigtige beslutning at redde individet.

»Det kan sagtens forekomme, hvis det er passende. Men vi vil altid forsøge at redde arten fremover individet.«

Giraffen har i forløbet ikke lidt overlast. Den begyndte hurtigt at spise normalt og har ikke tabt sig, oplyser Odense Zoo.