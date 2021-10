»Alle går og tror, at corona er slut.«

Sådan siger Per Andersen, der er direktør hos Mondo Mar Marine Foods i Hanstholm. Onsdag fik han dog en ubehagelig påmindelse om, at det langt fra er tilfældet.

»Der har været mange syge i vores firma gennem længere tid. Men det har vi alle gået og troet var noget efterårsinfluenza,« siger han til B.T.

Tirsdag blev direktøren dog kontaktet af en medarbejder, der var testet positiv for coronavirus. Derfor besluttede han, at alle medarbejdere i virksomheden onsdag skulle testes.

Og resultatet var voldsomt. Yderligere 20 medarbejdere viste sig at være smittet.

»Jeg er chokeret, fordi vi er gået gennem hele pandemien uden at have et eneste smittetilfælde. Nu trækker vi så 21 på en gang, på et tidspunkt hvor vi er vaccineret, og hvor vi tror, det er slut. Det er det bare ikke,« siger Per Andersen.

Konsekvenserne for virksomheden er i den grad til at få øje på. Kunder har måttet vente længe eller er gået helt forgæves, og fabrikken er strandet med en lang række råvarer.

»Vi kan da bare sidde og tælle de penge, vi taber på det her, siger direktøren, uden han kan sætte præcist tal på, hvor meget der er tabt.

»Når man mangler 21 i sin produktion, så er det umuligt at køre en fabrik,« uddyber han, og beretter at det svarer til, at cirka 60 procent af produktionen er ramt.

Han fortæller, at medarbejderne går og spritter af hver dag, og generelt tager alle de forholdsregler, de kan.

»Men vi må prøve at være ekstra påpasselige, jeg ved bare ikke lige hvordan,« siger han frustreret og retter skytset mod de efterhånden meget begrænsede testmuligheder:

»Der er 23 kilometer fra vores fabrik til teststedet i Thisted. Så det er et problem for mange at nå det, inden teststedet lukker klokken 17,« siger han og uddyber:

»Og mange af mine folk kunne ikke engang få lov at komme ind (fordi pcr-test normalvis kræver tidsbestilling, red.) Det var faktisk et kæmpe mareridt at få testet sine folk.«

Direktøren fortæller, at kunderne er blevet orienteret om virksomhedens situation, og de fleste er heldigvis meget forstående. Mondo Mar Marine Foods i Hanstholm kører på det, som direktøren kalder 'alvorligt nedsat kraft,' med de få folk der er.

»Og så tager vi en dag ad gangen og tilpasser løbende vores indkøb,« siger Per Andersen, der må vente syv til ni dage, inden de coronaramte medarbejdere kan returnere til arbejdet.

Selvom virksomheden lige nu er voldsomt ramt, så fortæller han dog, at der er plads i økonomien til at overleve den nuværende situation.