Sommerferiens tilbud om at rejse til en lang række danske øer uden betaling var et hit. Også mange nordjyske øer oplevede et stort antal besøgende.

Tallene for sommerens gratis færgesejladser er nu opgjort. Og Egholmfærgen var i den grad populær.

45.957 gående passagerer valgte i perioden fra 1. juli til 2. august at bruge muligheden for gratis at sejle til den naturskønne ø.

Det viser en opgørelse fra Transportministeriet.

Topscoreren blandt de nordjyske færgeafgange var Hals-Egense-ruten, hvor 47.925 mennesker benyttede muligheden for at sejle gratis.

Læsøfærgen var også særdeles populær. 28.831 rejste uden betaling til saltperlen i Kattegat.

»Igen i år har der været et stort antal besøgende på de danske øer i en tid, hvor der også har været brug for, at danskerne holdt ferie herhjemme,« siger transportminister Benny Engelbrecht (S) til Ritzau.

På landsplan benyttede i alt 953.866 passagerer tilbuddet om gratis færgerejser for gående, cykler og biler med handicapkort.

Folketinget afsatte før sommerferien 73 millioner kroner til gratis færger i forbindelse med en sommer- og erhvervspakke til samlet 1,6 milliarder kroner.

Pengene skulle være et plaster på såret for den langvarige coronanedlukning, der kostede flere erhverv dyrt.

53 indenrigsfærger og overfarten fra Ystad til Rønne på Bornholm var tilmeldt ordningen.

I 2020 lavede politikerne en lignende ordning under den første sommer med corona.

Dengang gjaldt ordningen med gratis færger kun juli måned. Det benyttede godt én million passagerer sig af.

I år kunne færgeselskaberne selv bestemme, hvilke perioder og hvilke ugedage de ville udbyde gratis rejser i perioden fra juli til september, skriver Ritzau.