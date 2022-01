Enhedslistens Per Clausen er stærkt utilfreds. Det har nemlig vagt opsigt i byrådet i Aalborg, at borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) i Frihedsbrevet er under heftig beskydning.

Mediet fortæller, at byggematador Jesper Skovsgaard i kommunalvalgsåret 2017 overførte 50.000 kroner anonynt - delt op over tre gange med en særlig finte.

Holder man sig under denne beløbsgrænse, kan man sende beløb uden navn på afsender. Men Frihedsbrevet afslører, at alle beløb kom fra tre forskellige selskaber, som Jesper Skovsgaard ejer.

Og Per Clausen er mildt sagt ikke tilfreds med den måde, som donationerne er foregået på.

»Det er helt uacceptabelt, at borgmesteren får finansieret sin valgkamp, ved at man fifler med indbetalingerne og skjuler, hvor pengene kommer fra,« siger Per Clausen og uddyber:

»Jeg mener helt klart, der er tale om at omgå reglerne.«

Aalborg Kommunes borgmester Thomas Kastrup-Larsen. Foto: Henning Bagger Vis mere Aalborg Kommunes borgmester Thomas Kastrup-Larsen. Foto: Henning Bagger

Hvordan ved du, at pengene er gået til borgmesterens valgkamp?

»Det er penge, der er gået til socialdemokratiets valg, og hvis man ser på, hvordan det var i 2017 (i Aalborg, red.), så kan man ikke andet end at sige, at det var en støtte til Thomas Kastrup-Larsens valgkamp.«

Per Clausen opfordrer derfor i fremtiden Socialdemokratiet og alle andre partier i byrådet til at offentliggøre alle de beløb, de får ind i partistøtte. Og ikke mindst også fremlægge, hvem der står bag donationerne.

Men det er ikke nok. Byrådspolitikeren vil også have ændret reglerne på området, da de er for nemme at omgå.

»Grænsen for, hvornår donationer skal offentliggøres, skal sættes ned. Og så burde der også være en regel om, at hvis der kommer penge fra flere virksomheder kontrolleret af den samme person, så skal man opfatte det hele som én samlet betaling.«

Hvordan er reglerne omkring offentliggørelse af donationer egentlig hos Enhedslisten i Aalborg?

»Vi har offentliggjort alt, hvad vi har fået ned til 1000 kroner. Det gør vi en gang om året. Vores valgkamp finansieres primært via partiskatten, men vi får også donationer – fra eksempelvis 3F.«

Som B.T. fortalte onsdag, så har sagen især vagt opsigt, fordi 100.000 skattekroner få måneder tidligere blev langet over disken til Jesper Skovsgaard – med Aalborg Kommune og borgmester Thomas Kastrup-Larsen som afsender.

Derfor har flere eksperter overfor Frihedsbrevet ytret, at de mener, det ligner returkommission.

Læs Jesper Skovsgaards svar på kritikken her.

B.T. arbejder fortsat på at få en kommentar fra Thomas Kastrup-Larsen.