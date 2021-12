De fleste vil nok associere ordet 'garage' med noget, der er meget snavset og fedtet.

Set i det lys må man sige, at københavnske Burger Garage lever op til sit navn.

Fødevarestyrelsen foretog 8. december et kontrolbesøg på burgerrestauranten på Halmtorvet på Vesterbro.

Det var angiveligt ikke noget kønt syn, der mødte fødevarekontrollen.

»Isterningmaskine i køkken fremstår med farvede belægninger af formodet skimmel. Bord under grill fremstår med fedtede belægninger og tabte fødevarer. Indvendigt i køleinventar og bag køleskuffer fremstår med belægninger af snavs,« skriver Fødevarestyrelsen i sin kontrolrapport.

Som konsekvens af den mangelfulde rengøring fik Burger Garage en sur smiley og bøde på 10.000 kroner.

Burger Garage på Vesterbro er den ene af to restauranter med samme navn og ejer. Der ligger også en Burger Garage i Vanløse.

Den kan bryste sig med at have en Elite-smiley, hvilket vil sige at den har fået lutter glade smileys på de sidste fire kontrolbesøg.

Det samme kan ikke siges om den snavsede søsterrestaurant på Vesterbro.

Den har nu fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen på minimum tre ud af de seneste fire kontrolbesøg.

»Det giver Fødevarestyrelsen mulighed for at tage skærpede sanktioner i brug under visse forudsætninger,« står der i kontrolrapporten.

Forrige gang, Burger Garage fik en sur smiley for dårlig hygiejne, var tilbage i september.

Burger Garage oplyste dengang til B.T., at de havde snakket med personalet om, hvordan de skulle blive bedre til at gøre grundigt rent. Men det er åbenbart ikke lykkedes at realisere løfterne om bod og bedring, selvom der er gået tre måneder.

»Vi møder fortsat udfordringer i vores køkken grundet dets slitage. Mange af de maskiner, vi bruger, har været i brug i flere år, og det kan derfor desværre være svært for os at vedligeholde deres gode stand,« siger Jasmin Óladóttir, der er souschef på Burger Garage, i en skriftlig kommentar til B.T.

Hun gentager i samme ombæring sit tidligere budskab om, at hun har drøftet problemerne med sit personale med henblik på, at de skal stramme ballerne.

»Vi har snakket med vores personale om, hvordan vi skal blive bedre til at gøre grundigt rent og tage ansvar, og vi har også fået lavet en skemaordning og aftaler om, hvordan vi gør endnu bedre rent nu,« lyder det fra Jasmin Óladóttir.

Hun er helt sikker på, at det nok skal lykkes at få vendt skuden.

»Vi frygter slet ikke, når Fødevarestyrelsen kommer igen, men ser derimod frem til deres næste besøg, hvor de kan se, at vi har rettet op på vores manglende rengøring,« siger hun.