Jagger, Halifax, Yoburger, Burger King, McDonald's, Max Burger …

Listen over burgerkæder i København er efterhånden uendelig, men det stopper ikke her.

Den jyske burgerkæde med det simple navn ‘The Burger Concept’ har nemlig tænkt sig at markere sig på den københavnske burgerscene.

Kæden, der har ti restauranter kørende vest for Storebælt, åbnede deres første restaurant i Storkøbenhavn i juli i Valby, men snart kommer der flere til.

Storkøbenhavns burger-jungle Følgende kæder har to eller eller flere restauranter/shops i Storkøbenhavn. McDonald's

Burger King

Halifax

Cock's and Cows

Burger Shack

Max Burger

Gasoline Grill

Yoburger

Jagger

Grillen Burgerbar

Sliders

Hungry Dane

Tommi's Burgerjoint

Østerbros og Vesterbros Originale Burgerrestaurant

Eden Jaxx(vegansk)

The Burger Concept ... og måske har vi glemt nogen.

I løbet af de næste fire måneder åbner fire The Burger Concept-restauranter i Ballerup, Herlev, Hvidovre og ved Nørreport Station i indre København.

Men er der overhovedet plads til mere burger i Danmarks burgerfyldte hovedstad?

»Det mener vi bestemt. Vi ligger i et helt andet prisleje, og så satser vi primært på at placere os på 'High street locations',« siger direktør i The Burger Concept Simon Franck Jakobsen til B.T. Han ejer kæden sammen med sin bror Morten.

Han erkender, at der er mange om buddet i hovedstaden, men der er ikke nogen, der er så ’jyske, hurtige og billige’ som dem.

Brødrene Morten og Simon Franck Jakobsen. Foto: The Burger Concept.

»Du kan få en moderne 'gourmetburger' til en bedre pris og i flotte omgivelser, og så er det vigtigt for os, at man ikke venter for længe på den. Så kører vi meget burger/fries, så man ikke er tvunget til at betale dyre domme for en sodavand. Folk har tit, det de gerne vil drikke derhjemme,« siger Simon Franck Jakobsen.

Til februar åbner The Burger Concept som nævnt deres hidtil største butik i smørhullet mellem giganterne McDonald's og Burger King på landets mest trafikerede togstation, Nørreport.

Det er dog ikke de amerikanske giganter, man sigter efter at bide skeer med i første omgang.

»McDonald's og Burger King er en liga for sig, og de har deres egen måde at gøre det på. De er sgu gode. Vi vil gerne holdes op mod Jagger, Yoburger og Gasolin, og vi tror på, at prisen kan gøre det for os,« siger Simon Franck Jakobsen.

En burger på The Burger Concept koster mellem 49 og 69 kroner, og skal du have pomfritter med koster det 25-30 kroner oven i. Dermed placerer kæden sig prismæssigt et godt stykke under konkurrenter fra Jagger, Gasolin og Yoburger.

Men kan det overhovedet løbe rundt at tage så lidt for en burger?

Direktøren erkender, at man nok bliver nødt til at hæve priserne på et tidspunkt. Særlig med henblik på den stigende pris på råvarer.

»Vi skal være skarpe hver dag. Vi forventer, at kunne holde priserne et år endnu, men hvis der sker et eller andet vanvittigt med priserne, så må vi se på det,« siger Simon Franck Jakobsen.

Han tør godt stå fast på kvaliteten, selvom de tager godt halvdelen for en burger sammenlignet med de erklærede konkurrenter

»Vi kan absolut være med på smagsoplevelsen. Det er 100 procent dansk hakket oksekød fra Danish Crown bare for at nævne noget. Der bliver bestemt ikke gået på kompromis med råvarerne,« siger direktøren.

Om københavnerne er ligeså begejstrede for de billige burgere må tiden vise.