60-årige Christian Hvingel skulle søndag til fest i den nærmeste familie og besluttede sig derfor for at tage en coronatest inden.

Men svaret nåede ikke frem i tide, trods en testtid to dage før. Med til festen var blandt andet to borgere i risikogruppen.

»Jeg blev testet fredag klokken 14 og min søn blev testet klokken 15. Søndag var der stadig ikke kommet svar,« fortæller han til B.T.

Christian Hvingel kiggede sidste gang klokken 22 søndag. Flere timer efter at familiefesten var overstået. Herefter gik han i seng, stadig uden svar på testen.

Da han mandag morgen stod tidligt op for at tage på arbejde, var svaret ved 6-tiden så endelig kommet. Selv hvis det var landet klokken 22.01 aftenen før, havde han altså ventet minimum 56 timer på et svar.

»Der er et eller andet i systemet, der ikke fungerer, når jeg skal vente så lang tid på et testsvar. Jeg har skrevet med flere, der blev testet om lørdagen. De fik svar før mig. Det er et irritationsmoment,« siger han.

Og der var tilmed en ganske særlig grund til, at den 60-årige ville tage PCR-testen. Han prøvede på at udvise samfundssind.

»Der var festdeltagere, der var blevet opereret for kritisk sygdom.«

Selvom testsvaret altså ikke kom i tide, valgte han alligevel – efter samtaler med værtsparret – at deltage.

»Vi kom heldigvis med til festen, fordi vi i forvejen havde været i coronaboble med de her gæster, der var kritiske.«

Familiefesten blev altså ikke ødelagt for Christian Hvingel, men havde den samme opstået forbindelse med hans job, kunne det have været mere kritisk.

»Jeg er selvstændig miljøingeniør, og hvis en kunde kræver, jeg bliver PCR-testet, nytter det jo ikke, at jeg skal vente så mange timer på svar. Så var jeg formentlig blevet nødt til at aflyse besøget.«

Særligt med tanke på de politiske udmeldinger om betydningen af tests, undrer miljøingeniøren sig.

»Det giver jo ingen mening, hvis det er et af de redskaber, regeringen mener, vi skal bruge. Når det er et krav, er de nødt til at sætte kapaciteten op.«

»Jeg kommer jo også ud til vandselskaber og renovationsselskaber. Det er kritisk infrastruktur, så der skal jeg være testet. Som selvstændig afhænger din indtjening af, at du kan komme på arbejde. Jeg tjener jo ingen penge, hvis jeg ikke kan komme ud til kunden.«

Christian Hvingels pcr-test var i øvrigt negativ.

SSI melder om, at søndagen har budt på små propper i systemet, der formentlig har forsinket svartider på blandt andet Christian Hvingels prøve.

Det siger de, at de blandt andet kan se, fordi de søndag registrerede 3000 smittede, og mandag blev der registreret over 7000 smittede. Det kan delvist skyldes en 'almindelig' smittestigning, men også at der har været flere forsinkelser i registrringsprocesen.

»Normalt kan vi se det med det samme, når noget mangler. Men her var der ingen alarmklokker, der ingegde, fordi forsinkelserne kom i små pluk,« siger SSI til B.T.

De små forsinkelser kan være alt fra lokale compiuternedbrud til en privatudbyder, der ikke får sendt tingene ind til normal tid, forklarer SSI yderligere.

Små lokale fejl, som de ikke kan gøre noget ved, forklarer SSI afsluttende.