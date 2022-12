Regler om ministres transport

Reglerne for ministres mulighed for at få betalt transport fremgår af en vejledning fra Statsministeriet fra 2019. Her er det konkret specificeret, at en minister godt må bruge sin ministerbil til et fritidshus.

Men når det handler om ‘øvrig transport’ – herunder fly og færge – så står der, at ministeren blot har krav på at blive transporteret til sin bopæl.

Lektor i forvaltning Jøren Ullits fra Syddansk Universitet mener, at »bopæl må forstås som de krav, der følger af cpr-reglerne«:

»Det betyder, at det skal være ministerens primære bopæl, og at man inden for de gældende regler ikke kan få betalt transport til og fra en bolig, hvor man ikke har fast bopæl, medmindre det er i ministerbilen,« siger han.

Professor ved Aalborg Universitet Sten Bønsing, fortæller, at han er enig i denne vurdering.

»Sådan som jeg læser reglerne, må ministre ikke få betalt flyture til en sekundær bolig,« siger han.