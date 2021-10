Hvad, der skulle have været en hyggelig morgentur med hunden, gav i stedet Brith Lund Jørgensen sved på panden.

Tidlig morgen i sidste uge gik hun tur med hunden Balder ned ad Søndergade i Gedsted by, og her gik det på ingen måder, som det plejer:

»Pludselig forsvinder min hund i mørket, hvor gadelampen ikke lyser. Da jeg tænder lygten på min telefon, opdager jeg, at han er faldet ned i et 150 centimeter dybt hul, der er blevet gravet. Jeg havde ikke nogen chance for at se, at hullet var der, fordi der var så mørkt, og der var ingen afspærring,« siger Brith Lund Jørgensen til Nordjyske.

I Vesthimmerlands Kommune, hvor Brith Lund Jørgensen og hunden Balder bor, spares hver anden gadelygte væk i perioden 1. oktober til 31. marts mellem klokken 22.45 og 5.44. Og kontrasten er til at mærke.

Det første billede viser, hvordan det ser ud, når gadelygterne er tændt om aftenen. Det andet viser, hvordan selvsamme sted ser ud, når Brith Lund Jørgensen går tur med sin hund om morgenen.

Det gør Brith Lund Jørgensen utryg, og derfor ønsker hun nu, at gadelygterne igen bliver tændt.

Hos Vesthimmerlands Kommune møder den frustrerede hundeejer opbakning.

For Doris Lauritzen (S), der er medlem af Økonomiudvalget i kommunen, mener, at gadelygterne bør tændes. Men om der bliver sat penge af til at tænde lyset igen skal træffes på budgetforhandlingerne i kommunen torsdag og fredag.