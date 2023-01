Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Trods kommunale og statslige tilskud på 96 millioner kroner er moderselskabet bag de hvide bycykler, Bycykelfonden, nu også gået konkurs.

Det bekræfter bestyrelsesformand i Bycykelfonden (By- og Pendercykelfonden) Morten Kabell.

»Jeg kan bekræfte, at der også er indgivet konkursbegæring for fonden. Der er ikke politisk vilje til at drive bycyklerne videre. Derfor er eneste ansvarlige at lukke ned, mens man stadig er solvent,« siger han.

I december 2022 gik Bycykelfondens driftsselskab, Bikeshare, konkurs. Fonden er helt forventeligt røget med i faldet, eftersom Bikeshare – hvorfra man i praksis administrerede bycyklerne – var det eneste aktiv.

Teknik- og Miljøborgmester Line Barfod vil ikke længere støtte bycyklerne med skattekroner Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Teknik- og Miljøborgmester Line Barfod vil ikke længere støtte bycyklerne med skattekroner Foto: Mads Claus Rasmussen

Bag kulisserne har bestyrelsen med Morten Kabell, der er tidligere Teknik- og Miljøborgmester for Enhedslisten, ellers forsøgt at redde bycyklerne.

Blandt andet har bestyrelsen forsøgt at sælge en ny forretningsmodel, hvor bycyklerne skulle drives af indtægter fra reklamestandere på stationerne. Men politikerne på Københavns Rådhus har ikke bidt til bolle, og fra 2022 er det slut med de kommunale tilskud. Enhedslistens teknik- og miljøborgmester, Line Barfod, skriver i et svar til B.T., at 'det mest ansvarlige at trække en streg i sandet'.

B.T. kunne allerede i november 2022 slå fast, at det økonomiske grundlag under bycyklerne var ved at smuldre. Samtidig blev det afsløret, at administrerende direktør i By- og Pendlercykel Fonden Tina Füssel fik en årsløn på 1.077.029 kroner i 2021, selvom hun var den eneste ansatte i fonden og ikke havde noget ledelsesansvar.

Fonden bag de københavnske bycykler er truet af konkurs. Her er det cyklerne i Pilestræde. Foto: Byrd/Frej Rosenstjerne Vis mere Fonden bag de københavnske bycykler er truet af konkurs. Her er det cyklerne i Pilestræde. Foto: Byrd/Frej Rosenstjerne

Bycyklerne blev sat på de københavnske gader i 2014. Sammen med bus, tog og metro skulle de være det fjerde ben i den offentlige transport i København. Trods årlige tilskud på næsten 12 millioner kroner fra Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Rødovre Kommune og DSB har bycyklerne været en økonomisk katastrofe.

Kunderne har ikke brugt cyklerne tilstrækkeligt, og samtidig er de hvide bycykler blevet presset af private aktører som BOLT, Donkey og TIER.



Morten Kabell overtog formandsposten i Bycykelfondens bestyrelse i august 2022 efter socialdemokraten Niels E. Bjerrum. Før det var han blot menigt bestyrelsesmedlem. Han afviser, at de 96 millioner kroner i driftstilskud er spildte.

»Jeg køber ikke din præmis. Der er leveret cykler til københavnerne gennem alle årene. Det er det samme med busser. De får også driftstilskud og skal ikke give overskud,« siger Morten Kabell.

Morten Kabell mener, at københavnerne har fået det de skulle, for de 96 mio. kroner, der er skudt i bycyklerne. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen Vis mere Morten Kabell mener, at københavnerne har fået det de skulle, for de 96 mio. kroner, der er skudt i bycyklerne. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen

Men planen var, at bycyklerne skulle hvile i sig selv fra 2024?

»Det er en interessant påstand, den kan jeg ikke genkende.«

Der ville driftstilskuddet stoppe. Det har vel aldrig været meningen, at bycyklerne skulle lægges i graven og alle cyklerne være overflødige i 2024 …

»Nej, men det er også derfor, at vi har forsøgt at få yderligere finansiering fra kommunerne. Vi har også forsøgt at fortsætte med en model med reklamestandere, men det har politikerne ikke ønsket. Mange storbyer i udlandet har offentligt finansierede bycykler, men bare ikke København, der ellers er verdens cykelby«.

Er sandheden ikke, at bycyklerne var for dyre og for dårlige i forhold til de private alternativer?

»Vi har tilbudt en topmodel af en bycykel, der er unik at bruge og som er komfortabel.«

Men kunderne har ikke været der. Det er vel fordi, produktet ikke har været godt nok?

»Det er din vurdering,« lyder det fra Morten Kabell.

I et svar til B.T. skriver teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune, Line Barfod:

»Det er rigtig ærgerligt, at bycyklen nu må dreje nøglen om før tid. Den har været hårdt ramt af først en hærværksbølge og siden af corona, som ramte alle virksomheder, der henvender sig til turister. Der har været lang tid til at lave en rekonstruktion af selskabet, men til trods for at kommunen senest i 2021 har støttet indkøb af 100 nye cykler, er det ikke lykkedes. Derfor er det mest ansvarlige at trække en streg i sandet,« skriver hun og fortsætter:

»Nu kommet flere aktører til, og det gør alt andet lige behovet for bycyklerne mindre. Vi har støttet meget gennem årene, men der er en grænse for, hvor meget vi som kommune kan støtte, når der er opstået et privat marked for delecykler«.