»Det er ærgerligt, at vi er tilbage i toppen.«

Sådan lyder det fra Glostrups borgmester, Kasper Damsgaard (S), som har fået en kedelig start på ugen.

Smitten er steget voldsomt i Glostrup Kommune, som nu har det højeste incidenstal blandt alle landets 98 kommuner, og det kan især mærkes på børne- og ældreområdet.

Helt præcis har Glostrup 3.178 smittede pr. 100.000 indbyggere, hvilket dækker over 745 bekræftede smittetilfælde de sidste syv dage, viser tal fra Statens Serum Institut.

Smitten top 5: Disse kommuner har mest smitte Her ses kommunerne med de højeste incidenstal. Incidens angiver antal smittede pr. 100.000 indbyggere de sidste syv dage. Tallene i parentes er bekræftede smittetilfælde i samme periode. Gentofte: 3.178 (745) Albertslund: 3.147 (865) Hvidovre: 2.982 (1.585) Brøndby: 2.966 (1.054) København: 2.952 (18.932) Kilde: Statens Serum Institut, smittetal fra 11.01.22

Glostrup har tidligere været Danmarks mest smitteplagede kommune. Men det var helt tilbage under første coronabølge i foråret 2020.

Nu er vestegnskommunen så atter tilbage i den triste corona-føretrøje, og det er for alvor begyndt at slide på børne- og ældreområdet.

»Vi mærker det især ude i vores daginstitutioner og på vores ældreområde, hvor det øjeblikket er svært at opretholde driften. Vi har smittede pædagoger, og det samme gælder for plejepersonalet på ældreomådet,« siger Kasper Damsgaard.

Han fortæller, at kommunen lige nu undersøger, hvad der kan gøres for, at man undgår at skære i daginstitutionernes åbningstider.

Kasper Damsgaard er borgmester i Gentofte Kommune. Foto: Pressefoto Vis mere Kasper Damsgaard er borgmester i Gentofte Kommune. Foto: Pressefoto

»Vi har to daginstitutioner, som er forholdsvis hårdt ramt og ligger på kanten. Der er sendt beskeder ud til forældrene med en appel om, at de bestræber sig på enten at aflevere deres børn senere eller henter dem tidligere,« siger Kasper Damsgaard.

Forældre med mulighed for hjemmepasning opfordres desuden til at holde deres barn hjemme for at aflaste kommunens daginstitutioner.

»Vi gør mange ting for at prøve at imødekomme denne her svære situation,« siger borgmesteren.

Også Gentoftes ældreområde oplever en stor andel sygemeldte medarbejdere som følge at det høje smitteniveau.

»Det kan være svært at få en vagtplan til at gå op, fordi personalet bliver enten syge eller er nærkontakt til en smittet og dermed selv må gå i isolation,« lyder det fra Kasper Damsgaard.

Også en række andre kommuner i hovedstadsregionen lider i øjeblikket under højt sygefravær blandt flere faggrupper, heriblandt pædagogerne.

På den baggrund har blandt andet Hillerød Kommune henvendt sig til Børne- og Undervisningsministeriet for at efterspørge muligheder for at tilpasse serviceniveauet efter bemandingen.

Og henvendelsen har givet resultat.

Der kan være »helt ekstraordinære situationer«, hvor en kommune ikke kan opfylde pasningsgarantien, skriver Børne- og Undervisningsministeriet på dets hjemmeside.

Det kan eksempelvis være, hvis der er så mange sygemeldte medarbejdere om morgenen, at det er »uforsvarligt at modtage børn som sædvanligt«.

Kommunen skal dog først have »afsøgt alle muligheder for at skaffe ekstra arbejdskraft«, skriver ministeriet.

Gentoftes borgmester har ikke umiddelbart noget bud på, hvorfor der er sket en større stigning i kommunens smittetal.

»Vi kan ikke se noget decideret mønster. Smitten fordeler sig bredt, og der er ikke tale om specielle geografiske områder eller befolkningsgrupper,« siger han.

Kasper Damsgaard opfordrer borgerne til at skynde sig at få tredje stik, ligesom han også anbefaler alle ikke-vaccinerede til at tilslutte sig coronavaccinen.

»Det er vigtigt, vi passer på hinanden. Man bør huske at bære mundbind, spritte af og tænke over, hvor og hvem man opholder sig sammen med,« lyder det fra borgmesteren.

Statistisk set har en fjerdedel af Glostrup Kommunes knap 23.500 indbyggere været smittet med coronavirus, siden man begyndte at registrere virussen i Danmark 27. januar 2020.