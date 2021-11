Først smagte kaffen af petroleum, så røg lugtesansen.

Sådan fortæller Birgitte Petersen, der i december sidste år blev smittet med coronavirus sammen med fire kolleger efter at have været på arbejde i sundhedsvæsnet.

»Jeg var syg i 16 dage, hvor jeg tænkte »hold da op, en hård influenza«. Jeg havde smerter i en H-form på ryggen og måtte ligge ned,« siger Birgitte Petersen.

Smerterne kom hun sig over, men lugte- og smagssansen var helt væk og er kommet delvist tilbage - men i en stærkt forvrænget udgave.

Har du mistet lugtesansen efter en coronainfektion?

»Hvis jeg snuser til noget vasketøj eller mit barnebarn, lugter der af afbrændt lort,« fortæller Birgitte Petersen og fortsætter:

»Andre gange lugter der af afbrændt tang. Sådan en rådden lugt. Ganske kort tænkte jeg faktisk, »gud, jeg kan lugte noget«, så var det væk.«

Et nyt amerikansk studie konkluderer foreløbigt, at mange skal forene sig med tanken om at leve med nedsat lugtesans som følge af coronavirus i meget lang tid eller permanent. Og det har Birgitte Petersen også indstillet sig på.

»Jeg er vant til det og kører videre. Det er svært at definere, men jeg lever bare livet alligevel.«

Birgitte Petersen mistede lugtesansen, efter hun blev smittet med coronavirus tilbage i december 2020. Privatfoto. Vis mere Birgitte Petersen mistede lugtesansen, efter hun blev smittet med coronavirus tilbage i december 2020. Privatfoto.

Dog er det ikke uden omkostninger, at gå rundt uden at kunne lugte ordentligt, har Birgitte Petersen erfaret.

»Jeg kan godt komme til at tage noget fordærvet mad. Og så tog jeg på et tidspunkt et laksearrangement, hvor det viste sig, at der var skaldyr i, som jeg ikke kan tåle. Men jeg kunne hverken lugte eller smage det. Det var først, da jeg fik udslæt på læberne, jeg fandt ud af det.«

Udover at sætte sig selv i fare, er madlysten forsvundet:

»Jeg går ikke længere i byen for at spise lækker mad. Det gider jeg ikke mere. En dag fik jeg lyst til pasta med kødsauce, men jeg kunne ikke lugte det.«

»Jeg spiser, fordi jeg er sulten. Ikke fordi det er lækkert.«

På trods af at have affundet sig med en usædvanlig situation, har Birgitte Petersen været ved en øre-, næse-, halslæge to gange. Og så har hun prøvet nogle forskellige alternative behandlinger:

»Det har ikke hjulpet. Det eneste, det har gjort, er at drive penge ud af lommen på mig.«