»Åh nej! Ikke igen.«

Det er nok cirka sådan, det har lydt i kulisserne hos H.C. Andersen Festspillene i weekenden, efter at en enig bestyrelse valgte at aflyse årets vinterforestilling.

Teaterforeningens forsalg til forestillingerne i januar måned har ellers været rekordstort i år. Det skriver foreningen i et Facebook-opslag.

»Vi synes først og fremmest, det er brandærgerligt for alle de medvirkende, der allerede har lagt mange timer i forberedelserne,« siger instruktør Carsten Friis.

Aflysningen sker i kølvandet på, at Regeringen torsdag meldte nye og skrappere coronarestriktioner ud. I 2020 måtte foreningen aflyse forestillingen Tommelise, også på grund af myndighedernes restrektioner.

»Vi har haft et enestående billetsalg og er yderst taknemmelige for at danskerne gerne vil H.C. Andersen Festspillene både sommer og vinter«. Fortæller formand Rune Kallager.

Har du allerede sikret dig billetter til Folk og røvere i Kardemomme by, som det aflyste stykke hedder, så kan du forvente at få alle pengene retur - også billetgebyret.

»Pengene vil automatisk blive tilbageført i løbet af et par uger, så det vil ikke være nødvendigt at kontakte foreningen,« skriver festspillet i en pressemeddelse.