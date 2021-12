»Tillykke til Danmark og til vores orange spillere: Rikke Iversen, Althea Reinhardt og Mie Højlund.«

Sådan lyder ordene på Odense Håndbolds hjemmeside efter søndagens bronzemedalje til danskerne ved VM i Spanien. Og særligt en Odense-spiller kan tage hjem til Fyn med oprejst pande.

Målmanden Althea Reinhardt topper nemlig ikke alene listen over bedste redningsprocent ved det netop overståede VM.

Hun kommer også på listen over årets bedste spillere hos samtlige af TV2’s håndboldeksperter - det såkaldte All Star-hold.

Bent Nygaard, Lærke Møller og Peter Bruun Jørgensen er således alle enige om, at Althea Reinhardt - med en redningsprocent på 50 procent - er slutrundens absolut bedste målvogter. På eksperternes liste er også danskeren Line Haugsted, der til dagligt spiller for Viborg HK.

»Det er både for Reinhardt og Haugsted et internationalt gennembrud det her. Det har ligget og luret, men her har det krystalliseret sig. Reinhardt har været helt, helt ekstraordinær,« siger Bent Nygaard til TV 2.

På det internationale håndboldforbunds officielle all star-hold har, der dog ikke været plads til Althea Reinhardt. Her er det Reinhardts nære kollega Sandra Toft, som indtager målvogterpladsen. Den vurdering er TV2’s håndboldekspert Bent Nygaard dog lodret uenig i:

»Faktum er, at Althea Reinhardt har stået fuldstændig fantastisk og bedre end Toft. Jeg synes, det er helt urimeligt ikke at anerkende hendes præstation ved at give hende den hæder,« siger han til TV 2.