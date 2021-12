Tidligere på måneden kom det frem, at der er sket en markant stigning i antallet af anmeldelser og sigtelser for voldtægt siden indførelsen af en ny samtykkelovgivning.

Nu viser mere detaljeret tal fra Justitsministeriet, at der er stor forskel på, hvor mange flere voldtægter der bliver anmeldt i landsdelene.

Politikredsen på Fyn og på Københavns Vestegn er således dem, der har set den største stigning i både anmeldelser og sigtelser.

Hos Fyns Politi er der sket en stigning i antallet af anmeldelser af voldtægt på 42,7 procent fra 2020 til 23. november 2021. Københavns Vestegn kommer dog ind på en absolut førsteplads. Her er antallet næsten fordoblet.

»Det er bemærkelsesværdigt, at vi allerede efter mindre end et år med en ny samtykkelovgivning kan se, at der er sket en stigning i både antallet af anmeldelser og sigtelser for voldtægt,« sagde justitsminister Nick Hækkerup tidligere på måneden.

Hos Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi er antallet af anmeldelser modsat faldet med op mod seks procent.

Tallene kommer næsten et år efter, at den nye samtykkeerklæring trådte i kraft. Og selvom de er behæftet med vis usikkerhed - ifølge Justisministeriet - så viser tallene også store udsving i hvilke landsdelen, der ender med at falde sigtelser for voldtægt.

Indtil 23. november 2021 er der for eksempel faldet 97 sigtelser i Nordjyllands politikreds. Det er kun en mere en året før. På Fyn er der indtil videre faldet 45 flere sigtelser end i 2020.