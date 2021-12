»Det er jo fuldstændig tåbeligt.«

Sådan lyder det søndag morgen fra vagtchef ved Fyns Politi, Hans Jørgen Larsens, efter han har gjort status over nattens lovovertrædelser på Fyn.

Natten mellem lørdag og søndag har hans folk nemlig haft travlt med at stoppe potentiel livsfarlig kørsel på hele øen.

Seks spritbilister er blevet fanget i politiets net fra klokken 1 til fem søndag morgen. Tre af dem i Odense.

»Det er ikke normalt, men det sker engang imellem,« siger vagtchefen.

Han peger selv på, at coronarestriktionerne kan være årsagen til, at politiet har registeret så mange spiritusforseelser.

»Nu hvor vi ikke længere skal fokusere på ballade i nattelivet, så kaster vi selvfølgelig vores kærlighed over noget andet.«

Af de tre spritbilister fanget i Odense, så var den ene en 37-årig kvinde, der blev stoppet rutinemæssigt af politiet. Hun blæste over det tilladte, og blev derfor anholdt og taget med på stationen for at få taget en blodprøve.

På Skibhusvej i Odense blev en 29-årig mand standset 02.48. Han blev sigtet for spirituskørsel og for at køre under påvirkning af euforiserede stoffer. Det samme gjorde en 30-årig mand, der 02.55 blev anholdt på Sejersskovvænget.

»For det første går det udover dem selv. Det kommer til at stå på deres straffeattest og havde de været uheldige, så kunne de jo have kørt nogle ned. Alle ens sanser er nedsat og på den måde er de en tikkende bombe, der ligger og kører rundt. Det er fuldstændigt tåbeligt,« siger vagtchefen, der tilføjer:

»Og for dem, der blev taget i Odense, kan jeg se, at alle bor i Odense Kommune, så det koster jo ikke en herregård for dem at tage en taxa hjem.«

Nu afventer politiet og de sigtede, at der kommer endelig svar fra blodprøverne, før den endelig straf kan fastsættes. I mellemtiden forventer vagtchefen dog, at de nye restrektioner, der er trådt i kraft søndag klokken 08.00 sætter en yderlig dæmper på aktiviteterne i Odense by.

»Vi forventer, det bliver meget stille, så vi kommer til at flytte vores fokus på den mere tryghedsskabende indsats og holder øje med om restrektionerne overholdes,« fortæller vagtchefen.