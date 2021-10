Planerne om en ny bilforretning i tre etager over gadeplan midt i et villakvarter i Danmarks dyreste kommune har fået mange til at se rødt.

»Som genbo er det en katastrofe,« fortalte Merete Skytte tidligere til B.T. om utilfredsheden over det store nybyggeri i et af Gentoftes villakvarterer.

Det fik derfor hende og andre Gentofte-borgere til at tage initiativ til en underskriftindsamling mod byggeriet.

Og siden da er utilfredsheden kun vokset sig større.

Sådan ser Krogsgaard-Jensen ud i dag. Privatfoto

I skrivende stund har 865 borgere nemlig skrevet under og udtrykt deres modstand mod udvidelsen af den eksisterende bilforhandler.

Og heller ikke fra politisk side lader der til at være stor opbakning til byggeriet.

»Personligt mener jeg, at projektet er for stort og voldsomt i den form, det blev præsenteret. Kommunen har været i kontakt med Krogsgaard-Jensen, og ejerne har givet udtryk for, at de fortsat anser projektet for at være grundlæggende fint. Så næste skridt er, at vi drøfter forslaget i Økonomiudvalget,« lyder det fra Gentoftes konservative borgmester, Michael Fenger (K), i SN.dk.

Andre lokalpolitikere kritiserer projektet for at være langt fra, hvad de forestillede sig.

I Krogsgaard-Jensen, som ejer bilforretningen, påpeger direktør Thomas Madsen, at de også har modtaget mange positive tilkendegivelser fra borgere.

Men samtidig er de kede af kritikken.

»Drømmen er selvfølgelig, at alle er glade og tilfredse. Men selvfølgelig er det meget svært at gøre alle glade, når der skal bygges nyt, og der sker forandringer,«

Der er nu op til økonomiudvalget i Gentofte Kommune at beslutte, om man ønsker at gå videre med projektet. Sker det, vil der blive udarbejdet et forslag til lokalplan, som skal sendes i høring hos borgerne.