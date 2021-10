Ambulancetjenesten i Region Hovedstaden har den seneste tid været presset grundet mangel på mandskab og højt arbejdspres.

Og situationen er ikke blevet bedre siden det i august blev besluttet, at Hovedstadens Beredskab fra 1. februar 2023 ikke længere skal stå for ambulancetjenesten i Region Hovedstaden.

For siden det blev besluttet, har 16 ambulancereddere nemlig opsagt deres job i Hovedstadens Beredskab. Bekymringen er, at tallet kun vil stige med den forholdsvis lange overdragelsesperiode på 17 måneder.

»Siden sommer er vi desværre begyndt at miste reddere, og det presser vores drift. Opsigelserne hænger naturligt sammen med den usikkerhed og frustration, der kan opstå hos den enkelte medarbejder efter nyheden om, at vi ikke længere skal stå for ambulancekørsel fra 2023. Det er vi selvfølgelig nødt til at handle på«, fortæller ambulancechef Kenneth Gøtterup i en pressemeddelelse.

Derfor vil Hovedstadens Beredskab nu iværksætte to initiativer for at fastholde ambulancereddere i resten af kontraktperioden:

Medarbejdere, der både er uddannede brandfolk og ambulancereddere, garanteres ansættelse som brandmænd efter 1. februar 2023.

Ambulancereddere, der ikke allerede er uddannet brandfolk, bliver tilbudt branduddannelse i perioden frem til 1. februar 2023.

»Med de nye tiltag og gennem dialogen med Region Hovedstaden håber vi at kunne skabe mere tryghed og holde fast i vores medarbejdere,« lyder det fra Kenneth Gøtterup.

Ifølge Hovedstadens Beredskab er det et tiltag, som medarbejdere selv har efterspurgt.