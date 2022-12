Lyt til artiklen

Et større antal beboere på Østerbro i København vågnede tidligere på ugen op til et kedeligt syn.

Natten til onsdag blev deres biler piftet i det, der ligner en koordineret aktion begået af bilhadende klimaaktivister.

»Det er skideirriterende og til stor gene for os, der bor her,« siger en af de berørte beboere, Steffen Brandenhoff, til B.T.

Han har talt mindst 25 biler, der er blevet piftet i kvarteret omkring Rosenvængets Hovedvej. Personerne bag hærværket forsøger tilsyneladende heller ikke at dække over deres handling.

Steffen Brandenhoffs bil er en af mange piftede biler i kvarteret. Foto: Privatfoto Vis mere Steffen Brandenhoffs bil er en af mange piftede biler i kvarteret. Foto: Privatfoto

'Vi har lukket luften ud af ét eller flere af dine dæk. Du er sikkert sur, men tag det ikke personligt. Det er ikke dig, det er din bil,' står der skrevet på løbesedler, der er blevet lagt i forruden på bilerne.

Sedlerne er endda underskrevet med navn og en hjemmeside. 'The Tyre Extinguishers' kalder aktivisterne sig.

'Vi har gjort det her, fordi det har enorme konsekvenser for andre, at du kører i en kæmpe bil.'

'Vi har brug for akut handling for at begrænse udledningerne. Vi tager sagen i egen hånd, fordi vores regeringer og politikere ikke gør det,' står der på sedlerne.

Her ses aktivisternes opråb. Foto: Privatfoto Vis mere Her ses aktivisternes opråb. Foto: Privatfoto

Steffen Brandenhoff giver ikke meget for den form for klimaaktivisme.

»Jeg synes, det er totalt latterligt. For mig ligner det mere tossede drengestreger,« siger han.

Det er ikke første, at københavnske bilejere bliver ramt af den form for hærværk.

Tilbage i september fik 50 biler piftet dækkene på Frederiksberg. Det var primært store biler, det gik ud over. Blandt andet SUV’er.

'Du vil ikke have noget problem med at komme rundt uden din benzinsluger, brug dine ben, cyklen eller offentlig transport,' skriver aktivisterne fra forleden på deres sedler.

Det vækker kun hovedrysten hos Steffen Brandenhoff.

Han forklarer, at der blandt de mange piftede biler paradoksalt nok også er elbiler, og at flere af de berørte fossilbiler ikke er store benzinslugere.

»Det virker, som om de ikke ved, hvad deres ståsted er. Jeg synes, de skal lade folks biler være,« siger han.

Københavns Politi oplyser til KøbenhavnLIV, som også har bragt historien, at de har modtaget anmeldelser om hærværket, og at sagerne vil blive efterforsket.