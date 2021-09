På trods af bogreoler, der hamrer mod væggene, og beboere, der må tage høreværn i brug for at kunne holde ud at være i deres lejligheder, så er der fortsat ikke hjælp at hente for beboerne i Humleby-kvarteret på Vesterbro.

Beboerne i de gamle rækkehuse, der ligger et stenkast fra Carlsberg Byen, er så plaget af støjgener fra de store byggerier i området, at de i starten af august sendte en klage afsted mod Københavns Kommune.

Og nu har beboerne fået svar på klagen. Men ikke det svar, de havde ønsket sig.

Københavns Kommune har nemlig afvist klagen med den begrundelse, at kommunen ikke kan gribe ind og dæmpe støjgenerne, fortæller formand for bestyrelsen i Husejerforeningen Humleby, Per Skovgaard Andersen.

»Det undrer os, at kommunen ikke vil eller kan gøre noget ved det her, særligt fordi der er metoder, der er mere nænsomme og ikke larmer så meget, så hvorfor er kommunen så ligeglade?,« siger han.

Støjen er især blevet et problem, efter byggeriet er nået til den såkaldte spunsning, hvor man med voldsom kraft banker elementer ned i jorden.

B.T. har tidligere talt med flere af Per Skovgaard Andersens naboer. Henrik Ledet, der bor omkring 100 meter fra byggeriet på Küchlersgade, fortalte i starten af august, at »det gør decideret ondt i ørerne, at være i nærheden af byggeriet.«

»Det er fuldstændig vanvittigt og ekstremt frustrerende. Når lyden er værst, lukker vi vunderne og tager høreværn på, og man kan stadig høre det igennem. Det er til at blive skør af,« sagde han.

Når Henrik Ledet har gæster på besøg, får de et par høreværn, så de kan holde ud at være i lejligheden. Foto: Privatfoto Vis mere Når Henrik Ledet har gæster på besøg, får de et par høreværn, så de kan holde ud at være i lejligheden. Foto: Privatfoto

Henriette Wiberg Danielsen fortalte, at hjemmets bogreol hamrer mod væggen, så snart spunsningen starter, og at hun »forleden vågnede ved, at det føltes som om, mine indvolde vibrerede.«

Også Morten Eriksen, der bor tæt på byggeriet, fortalte, at han var ved at blive »vanvittig« af byggeriet:

»Det er helt umuligt at tale, selvom man er indenfor, og når lyden så endelig pauser, er kroppen helt stresset, fordi man frygter, det starter igen,« fortalte han B.T.

Siden har situationen ikke ændret sig. Mens Københavns Kommune har behandlet beboernes klage, er spunsningen nemlig fortsat, fortæller Per Skovgaard Andersen.

For Morten Eriksen er det nødvendigt at sidde med høreværn på, når larmen går i gang. Foto: Privatfoto Vis mere For Morten Eriksen er det nødvendigt at sidde med høreværn på, når larmen går i gang. Foto: Privatfoto

»De har brugt en måned på at behandle klagen og snakke med Carlsberg Byen, og i den måned har det hamret uændret løs, og nu skriver de til os, at de har afvist vores klage,« siger han med henvisning til, at Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen i et møde med beboerne i foreningen lod forstå, at kommunen vil indlede en dialog med Carlsberg Byen for at dæmpe støjgenerne.

Alligevel er støjgenerne de samme, og med den afviste klage i hånden, er bestyrelsesformanden ærgerlig:

»Vi synes jo, at der er noget rivende galt. Vi har forståelse for, at der bygges i byen, men nogle partier må vågne op, for det her kan ikke være måden at behandle borgerne i Københavns Kommune på,« siger bestyrelsesformand i Husejerforeningen Humleby, Per Skovgaard Andersen.

B.T. har rakt ud til Teknik- og Miljøborgmesterens kontor for at få en kommentar, men indtil videre har det ikke været muligt.

Det er blandt andet spunsemaskiner som den her, der i følge naboerne til Carlsberg Byen er den helt store støjsynder. Vis mere Det er blandt andet spunsemaskiner som den her, der i følge naboerne til Carlsberg Byen er den helt store støjsynder.

Søren Geert Nielsen, der er chef for støjenheden i Teknik- og Miljøforvaltningen, har dog tidligere fortalt B.T., at kommunen skal give tilladelser til byggerier, som dem, der i øjeblikket er under opførsel i Carlsberg Byen:



»Det (byggerierne red.) er en forudsætning for, at boligmassen i København kan udvides. Der er ingen øvre grænse for, hvor meget det pågældende spunsningsarbejde må støje,« sagde han i starten af august og fortsatte:

»En sådan grænse vil forsinke eller umuliggøre arbejdet. I stedet har vi opsat regler for, hvornår arbejdet må pågå. Der må alene ske spunsningsarbejde indenfor almindelig arbejdstid på hverdage.«

Der vil blive bygget i Carlsberg Byen frem til og med januar 2022.