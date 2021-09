På en gåtur i slutningen af august fik 76-årige Alice sit livs chok. Da hun kom gående på Risbjerg Kirkegård i Hvidovre sprang en forbipasserende rottweiler ud af det blå op og bed sig fast i hendes arm.

»Jeg rystede og græd, men det gjorde faktisk ikke ondt. Jeg tror, jeg var i chok,« fortalte en tydeligt rystet Alice dengang til B.T.

Hændelsen blev meldt til Københavns Vestegns Politi og senere kom det frem, at politiet havde fjernet hunden for at adfærdsteste den.

Og nu – to uger senere – har politiet afgjort hundens skæbne.

Sådan så Alices arm ud, efter hun 30. august blev bidt af en hund, da hun gik tur på Risbjerg Kirkegård i Hvidovre. Vis mere Sådan så Alices arm ud, efter hun 30. august blev bidt af en hund, da hun gik tur på Risbjerg Kirkegård i Hvidovre.

På baggrund af en række adfærdstest hos en hundesagkyndig dyrlæge, har Københavns Vestegns Politi besluttet, at hunden skal aflives.

Ejeren af hunden er orienteret om beslutningen og har nu 10 dage til at klage over afgørelsen, fortæller Københavns Vestegns Politi.

Episoden, som 76-årige Alice oplevede, udspillede sig 30. august, da hun var på kirkegården for at mindes sin netop afdøde mand.

Alice på Hvidovre Hospital efter hundebiddet. Foto: Privatfoto Vis mere Alice på Hvidovre Hospital efter hundebiddet. Foto: Privatfoto

På vej fra kirkegården bemærkede pensionisten en kvinde og en mellemstor hund, hun »ikke syntes så særlig hyggelig ud«, så da de var ved at passere hinanden, trådte Alice et par skridt til siden. Det fortalte hun dengang til B.T.

Om det var det, der fik hunden til at reagere vides ikke, men umotiveret hoppede den i hvert fald op og bed sig fast i Alices arm. Ejeren - og hunden - skyndte sig væk fra stedet.

Det kostede den ældre dame et åbent kødsår og en tur på Hvidovre Hospital, hvor hun blev 'lappet' sammen. Siden har hun været meget påvirket af episoden.

Efterfølgende fik hundens ejer en bøde, ligesom vedkommende blev sigtet 'for ikke at træffe de nødvendige foranstaltninger for at forebygge, at hendes hund forvoldte skade på andre'.