Sundheds- og omsorgsborgmesteren var på krigsstien, da hendes udvalg mandag lagde op til drastiske sanktioner mod nemlig.com-ejerne, Intervare.

Men Sisse Marie Welling og resten af Sundhed- og Omsorgsudvalget plan om at give Intervare en sidste chance for at ændre forholdene for de medarbejderer, der leverer mad til borgere i Københavns Kommune samt de sanktioner med dagsbøder og tilbageholdte udbetalinger må nu vente lidt endnu.

Kontrakten med Intervare er indgået fælles mellem Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget og kunne derfor ikke officielt ændres før Socialudvalget onsdag behandlede sagen på et møde.

Det var forventet, at de ville følge trop og bekræfte Sundhed- og Omsorgsudvalgets forslag, men sådan skulle det ikke blive.

Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti samt løsgænger Kåre Traberg Smidt valgte nemlig at sætte en midlertidig stopper for behandlingen af sagen, der nu skal behandles i Borgerrepræsentationen.

Det skriver Politiken.

Betænkeligheder for de to partier og løsgængeren ligger i, om chaufførerne reelt kan kategoriseres som lønmodtagere og dermed indgår i den arbejdsklausul, som hele nemlig.com-sagen drejer sig om.

»Det er os meget magtpåliggende at få flere oplysninger og mere åbenhed om denne sag. Vi er oprigtigt i tvivl om det juridiske grundlag er i orden, når Københavns Kommune vil pålægge selvstændige erhvervsdrivende ansættelseslignende forhold«, siger socialordfører for Det Konservative Folkeparti, Line Ervolder til Politiken.

Derudover er det hos Radikale Venstres socialborgmester en bekymring, at det bliver de borgere, der er afhængige at madleveringen, der kommer til at betale prisen.

»Denne her sag har været utrolig uskønt håndteret. Jeg tror der har været alt for mange bombastiske udtalelser i pressen frem for seriøse forsøg på at finde holdbare løsninger. Det er, som om man helt har glemt de mennesker, det handler om«, siger socialborgmester Mia Nyegaard (RV) til Politiken.

Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) var ellers klar i mæglet i kølvandet på mandagens møde med hendes udvalg.

Snoren er ikke lang for Intervare og nemlig.com.

»Tålmodigheden er meget tyndslidt, men jeg håber, at vi dels kan fortsætte med at yde den service til de ældre og udsatte, som er afhængige af dem, og dels sikre, at chaufførerne fremover får ordentlige forhold på jobbet,« sagde Sundheds- og Omsorgsborgmester Sisse Marie Welling.