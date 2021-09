En lang strid mellem virksomheden Intervare og Københavns Kommune ser på overfladen ud til at vejre morgenluft, efter Sundheds- og Omsorgsudvalget sent mandag kunne meddele, at man har godkendt nemlig.com-ejerne Intervares nye chaufføraftale.

En aftale, der skal sikre bedre arbejdsvilkår for de chaufører, der leverer mad til ældre og andre trængte borgere i Københavns Kommune.

Men selvom kommunen umiddelbart virker til at komme Intervare i møde, er alt langt fra fryd og gammen. Slet ikke.

Sundheds- og Omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) ser ikke udvalgets beslutning som en håndsrækning til Intervare.

»Vi har ikke bare givet Intervare en ny frist. Vi smækker kassen i nu og betaler ikke en krone mere til Intervare, før de har bragt tingene i orden. Intervare har nu ind til den 1. november til at få en model implementeret, der sikrer chaufførerne de løn- og arbejdsvilkår, de har krav på.« siger SF-borgmesteren i et skriftligt svar til B.T.

Kommunen vil straffe Intervare med dagsbøder på 2.400 og 3.800 kroner, ligesom man vil tilbageholde det beløb, der hver måned sendes til Intervare på 400.000. Det vil man gøre, indtil der er tilbageholdt 3,2 millioner kroner.

Intervare har endnu ikke sat ord på kommunens sanktioner, men udtaler i et skriftligt svar til B.T., at man er glade for kommunens modtagelse af den nye model, men holder stædigt fast i, at der ikke er tale om en overtrædelse fra deres side.

»Det er vores opfattelse, at arbejdsklausulen ikke er blevet overtrådt. En opfattelse som bakkes op af Dansk Erhverv og vores advokatfirma Bech-Bruun. Derfor bør denne bagudrettede tvist afgøres af en domstol,« siger Mikkel Pilemand, der er kommerciel direktør i Intervare.

Sundhedsborgmesteren indrømmer, at det fortsatte samarbejde ligger på vippen, men glæder sig over, at Intervare ifølge hende er kommet kommunen i møde.

»Det er ikke nogen hemmelighed, at kommunen og Intervare har været meget uenige om, hvordan arbejdsklausulerne skulle tolkes. Nu har Intervare så – i absolut sidste øjeblik – erkendt, at der var noget om snakken og tilbudt at komme os i møde.«

»Tålmodigheden er meget tyndslidt, men jeg håber, at vi dels kan fortsætte med at yde den service til de ældre og udsatte, som er afhængige af dem, og dels sikre, at chaufførerne fremover får ordentlige forhold på jobbet,« siger Sundheds- og Omsorgsborgmester Sisse Marie Welling.

Det er hendes klare forventning, at Intervare retter ind og efterbetaler deres chauffører.

Striden mellem Intervare og Københavns Kommune bunder i, at virksomheden ifølge Københavns Kommune ikke lever op til en arbejdsklausul, der skal sikre at kommunens leverandører aflønner deres medarbejdere efter overenskomstmæssige vilkår.

Intervare har brugt små transportfirmaer til opgaven, hvor det typisk har været ejeren selv, der har stået for at udbringe varerne. Det er ifølge Intervare ikke omfattet af den føromtalte arbejdsklausul på linje med normale lønmodtagere.