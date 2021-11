Inflationen banker derudaf, og der skal trækkes i bremsen.

I hvert fald, hvis det står til Christian Sewing, der er topchef i Deutsche Bank.

Bekymringen har han ytret på en konference i denne uge, hvor en række erhvervsfolk var samlet, skriver Reuters.

Sewing har længe kritiseret Den Europæiske Centralbanks tilgang til pengepolitikken, som han mener er for slap.

»Lave renter med tilsyneladende stabile priser har været den formodede kur de seneste år, men nu har den mistet sin effekt, og vi kæmper med bivirkningerne,« sagde han.

Selvom inflationen på det europæiske kontinent i de seneste måneder bare er steget og steget, har ECB ikke ændret synderlig praksis i forhold til pengepolitikken, da det herfra formodes, at det kun er midlertidigt.

I oktober steg den til 4,2 procent, hvilket er det højeste i 13 år, og mere end dobbelt så højt, som centralbanken sigter efter. Helt konkret afspejles det i stigende priser på energi og fødevarer.

Christine Lagarde, chef for Den Europæiske Centralbank, har til medlemmer af Europa-Parlamentet proklameret, at der er en tro på, at prisniveauet vil blive normaliseret igen.

Christian Sewing hæfter sig dog ved, at den globale gæld er blevet problematisk stor og omfangsrig.

Den er således vokset til svimlende 1.480 billioner kroner, og det efterlader de globale markeder på usikker grund. Jo længere tid man venter med at hæve renterne, jo mere omfangsrige bliver konsekvenserne, konkluderer han.

»Globalt stiger inflationen hurtigere, end nogen økonom havde forventet for et år siden.«