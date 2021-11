18 danskere er helt usædvanligt blevet smittet med salmonella, efter de har spist æg.

Det oplyser Statens Serum Institut, skriver Landbrugsavisen.

Det er ellers et halvt år siden, at myndighederne har registreret et eneste fund af salmonella-smitte fra danske æg. Men nu er rekorden brudt.

Smitten er sket i perioden 15. september til 29. oktober i år.

Der er tale om den samme type af salmonella, viser bakterieprøver fra de smittede personer.



De 18 danskere bor spredt ud over hele landet.

Halvdelen af de smittede, ni ud af 18, var så syge, at de blev indlagt på hospitalet.

»Det er højst usædvanligt, at vi har et sygdomsudbrud, som skyldes danske æg. Disse udbrud er heldigvis meget sjældne,« siger epidemiolog ved Statens Serum Institut, Luise Müller i en pressemeddelelse ifølge Landbrugsavisen.

Det seneste udbrud fandt sted i 2014, og også her blev der registeret 18 smittetilfælde.

Æggene fra den specifikke producent, hvor smitten kan spores tilbage til, er allerede trukket tilbage.

Det skete 30. oktober, efter der var fundet salmonella i høje niveauer i prøver fra besætningen.

Det betyder derfor, at der ikke er risiko for, at flere danskere bliver syge, lyder det fra Fødevarestyrelsen.