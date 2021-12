Selvom Odense Letbane kun har haft ganske få testkørsler det seneste halve år, så har de få test ikke været helt ufarlige.

I hvert fald har der været så stor tvivl om forsvarligheden af letbanens tests, at Banedanmark helt har måttet lukke testene ned.

Det skriver Banedanmark i en orientering til Folketingets transportudvalg 10. december.

Heri står der, at Banedanmark 8. november stoppede al testkørsel ved Hjallese på grund af »utilfredsstillende manuel overvågning«.

Det personale, der har haft til opgave at overvåge letbanens strømpåvirkning på Banedanmarks skinner, har ifølge notatet ikke registreret to overskridelser af grænseværdierne.

»Dette kunne potentielt have ledt til en sikkerhedskritisk hændelse,« skriver Banedanmark.

En sikkerhedskritisk hændelse, der potentielt kunne have forstyrret Banedanmarks signalsystem til store fare for passagererne på Banedanmarks baner.

Det har netop været et afgørende punkt for letbanen det sidste halve år at bevise over for Banedanmark, at letbanens strøm ikke påvirker Banedanmarks sikkerhedssystem.

»Hvis det sker, betyder det i værste fald, at Banedanmarks sikringsanlæg slår fra, så togene ikke modtager de rigtige signaler til kørsel, og så er der stor risiko for kollision,« forklarer Banedanmark selv i orienteringen.

Desuden forklarer Banedanmark, at der er fare for, at letbanen kan påvirke overkørslen ved Hjallese station, så bommen ikke reagerer, når toget passerer med det resultat, at bilerne kan kollidere med togene.

Det fremgår ikke af orienteringen, om der har været nogen reel fare under målingerne, dog oplyser Banedanmark, at overskridelserne først blev opdaget tre dage efter i en grundig dataanalyse.

Den 21. november gav Banedanmark tilladelse til, at Odense Letbane kunne genoptage testkørslerne. Det valgte letbanen dog ikke at gøre.

»Fordi de ikke har kunnet leve op til de betingelser, under hvilke tilladelsen blev givet,« skriver Banedanmark.

Banedanmark forklarer desuden, at frygten er, at strømmen fra Odense Letbane ved en fejl vandrer til Banedanmarks sikkerhedssystem de tre steder, hvor letbanen kommer tæt på Banedanmarks skinner.

Banedanmarks skinner er beskyttet mod påvirkning fra vekselstrøm, men er ikke beskyttet mod jævnstrøm, som letbanen kører på.

Som B.T. også tidligere har beskrevet, er det Banedanmarks klare opfattelse, at det er Odense Letbanes egen skyld, at godkendelsesprocessen er blevet så langt, at det nu har forsinket letbanen.

De kunne nemlig bare have betalt den pris, som en såkaldt 'immunisering' af anlægget koster, lyder det fra Banedanmark.

»Denne løsning afviste Odense Letbane, da Odense Letbane mente, at løsningen var for dyr,« hedder det i notatet.

B.T. har været i kontakt med Odense Letbane, som oplyser, at de tirsdag ikke har muligthed for at komme med en kommentar til notatet.