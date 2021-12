'Guttermand' og 'hele Danmarks bedste ven'.

Sådan lød ordene fra sanger Michael Falch, inden han tirsdag deltog ved Lars Høghs bisættelse i Sankt Knuds Kirke, som er domkirken i Odense. Og flere ting kunne tyde på, at han har fat i noget essentielt med den beskrivelse.

For før og under bisættelsen er en stor gruppe mennesker stimlet sammen om kirken. En mur af mennesker, der voksede og voksede, og som var dukket op for at mindes en særlig OB-spiller, en dygtig målmand og et medmenneske som få andre.

De fik allesammen mulighed for at sige et sidste farvel sammen med familien og de deltagende ved bisættelsen, da Lars Høghs kiste blev båret ud af kirken kvart i tre.

Alex Mortensen var en af en lang række OB-fans som stod og mindedes ved Høghs bisættelse. Foto: Ann-Sophie Holm Vis mere Alex Mortensen var en af en lang række OB-fans som stod og mindedes ved Høghs bisættelse. Foto: Ann-Sophie Holm

Solen skinnede ned på sørgende fodboldfans og odenseanere, som med alvorlige miner stod på rad og række foran Magasin, hvor de kiggede over på domkirken. En af dem var OB-fan Alex Mortensen, som kom for at vise den sidste respekt.

»Lars Høgh var et stort ikon, og han var et forbillede, og jeg har fulgt ham i mange år,« siger Alex Mortensen.

»Han var en flink mand, og han havde tid til at snakke med alle, så jeg kommer for at sige et sidste farvel. Det er lidt mærkeligt.«

Også Mette Bang, der ligeledes er OB-fan, var mødt op for at mindes en særlig målmand.

En masse mennesker er kommet tirsdag for at mindes Lars Høgh. Foto: Kent Rasmussen / Byrd Vis mere En masse mennesker er kommet tirsdag for at mindes Lars Høgh. Foto: Kent Rasmussen / Byrd

»Jeg har selv spillet i OB, og så ville jeg op og kigge. Jeg har jo set op til ham. Jeg synes, det er flot, hvad han har gjort for OB og Landsholdet,« lyder det fra hende, inden hun fortsætter:

»Situationen vækker mange følelser. Min egen mor blev syg af kræft nogenlunde samtidig med Lars Høgh, og hun døde for fire måneder senere, så det er meget trist.«

Inde i kirken var navne som Christian Eriksen, Kasper Schmeichel, Brian og Michael Laudrup og Kasper Hjulmand mødt op.

Lars Høgh gik bort efter igennem en længere periode at have lidt af kræft i bugspytkirtlen.