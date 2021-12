Parkeringsselskabet Apcoa er kommet i søgelyset, efter flere bilister er stået frem og har kritiseret dem for at kræve dobbeltbetaling.

Men det er ikke kun parkeringsselskabet, som bilisterne er utilfredse med. Det er også de firmaer, der samarbejder med Apcoa, herunder Dyrehavsbakken og Tivoli Hotel.

»Jeg tror ikke, Bakken tænker over, at det selskab, de samarbejder med, skræmmer kunder væk på grund af deres forretningsmoral, der er over rimelighedens grænse. De ødelægger oplevelsen på Bakken, og min lyst til at komme der er der ikke rigtig mere,« siger Mogens Ludvigsen, der er en af mange bilister, som har fortalt B.T. om deres oplevelser med Apcoa.

Han havde ved en fejl tastet bilens registreringsnummer forkert i automaten på Bakkens parkeringsplads i sommer, men betalte alligevel 80 kroner for parkering. Kort tid efter får han en faktura fra Apcoa på 590 kroner. 80 kroner for parkering – som han allerede har betalt en gang – og resten i kontrolgebyr. En opkrævning, som FDM også har kritiseret.

Lignende har Birgit Jespersen også oplevet, bare på parkeringspladsen til Tivoli Hotel, som hun mener bør tænke over deres samarbejde med Apcoa.

»Tivoli Hotel lægger jo navn til et relativt useriøst firma. Jeg synes, de skal opsige samarbejdet og finde en virksomhed, der ikke giver problemer for kunderne. Min familie kommer i hvert fald ikke igen, hvis vi skal betale dobbelt,« siger Birgit Jespersen.

Dorte Krak, der er administrerende direktør for Arp-Hansen Hotel Group, som ejer og driver Tivoli Hotel, tager dog kritikken forholdsvist roligt.

»Det lyder ikke rart, når hun har vist betalingsvilje. Det er ikke i orden, hvis en kunde bliver opkrævet dobbelt. Men det er ikke noget, som jeg skal blande mig i. Skete det i et væk, så var det nok noget, jeg havde hørt om. Men jeg vil selvfølgelig tage den med dem, hvis det er et generelt problem,« siger Dorte Krak.

Klager over Apcoa Oplever man problemer med et privat parkeringsselskab, kan man klage til Parkeringsklagenævnet, som alle private p-selskaber skal være tilmeldt. Ifølge FDM, der er en del af nævnet, modtog Parkeringsklagenævnet 2.005 klager i 2020.

44,49 procent af klagerne omhandler Apcoa, selvom 24 private parkeringsselskaber i alt er tilmeldt nævnet.

I mere end otte ud af ti af sagerne vælger p-selskaberne selv at frafalde deres krav om opkrævning.

Ole Andersen, der er direktør på Dyrehavsbakken, mener heller ikke, at klagerne har et stort omfang.

»Jeg har en meget god idé om, hvor mange klager der kommer, og det er ikke mange. Under en procent har problemer med parkering. I sagerne, jeg har kendskab til, er det gæsterne, der taster nummerpladen forkert,« siger Ole Andersen.

Ole Andersen, synes du, det er i orden, at Apcoa sender en faktura på 590 kroner, fordi en nummerplade er indtastet forkert, men gæsten har betalt?

»Vi har en aftale med Apcoa om, at hvis gæsten har betalt og handlet i god tro, så skal de ikke pålægges en bøde.«

Vi har mange friske eksempler på, at Apcoa ikke lever op til den aftale. Hvad tænker du om det?

»Det har Apcoas direktør sagt til mig, at de gør. Det vi vil gerne have dem til at leve op til.«

Men det gør Apcoa ikke. Hvordan forholder du dig til det?

»Det ved jeg ikke. Hvis der er nogle af de sager her, så vil vi meget gerne vide det.«

B.T. har spurgt Apcoa, hvorfor de ikke overholder aftalen med Dyrehavsbakken om ikke at fakturere parkerende, der har betalt, men tastet forkert nummerplade.

Dyrehavsbakkens bedømmelse på Trustpilot Dyrehavsbakken har 1,6 ud af fem mulige stjerne på Trustpilot og er derfor placeret i det røde feldt. 248 har anmeldt Bakken, og nogle af anmeldelserne lyder: »Bakken er blevet fravalgt i år, ene og alene fordi de har solgt deres sjæl til Apcoa, som så får lov administrere deres p-pladser og dermed svindle og flå folk.«

»Hold jer væk fra Bakkens parkering, det bliver dyrt, og de rykker og rykker, selvom man har betalt. Sikke er dårligt p-firma, de har lavet aftale med. Umuligt at kontakte firmaet pr. telefon, og Bakken er ikke behjælpelig.«

»Vi har også fået 3. rykkerbrev på parkering, har ikke tidligere modtaget noget. Har kvittering på app, at vi har betalt i det tidsrum, og reg.nr. er registreret korrekt - vi kommer ikke på Bakken mere, hvis de ikke får ændret det med parkering.«

På Trustpilot har i en rating på 1,6, og langt størstedelen af anmeldelserne handler om parkering. Hvordan forholder du dig til det?

»Dem er jeg selvfølgelig ked af. Det viser, hvor voldsomt folk reagerer på parkeringsbøder. Men man skal sætte det i relief. Vi taler om meget få gæster. På en varm sommerdag har vi 4.000 biler, og der er måske et par stykker, der taster forkert.«

FDM mener, det er 'bemærkelsesværdigt og iøjnefaldende', at så mange får bøder på jeres parkeringsplads. Gør det indtryk på dig?

»Det ved jeg ikke, jeg ved ikke, hvor mange der er tale om, men én utilfreds kunde er én for meget. Men det er ikke noget, jeg går i panik over.«

Er du tilfreds med samarbejdet med Apcoa?

»Det er jeg. Der vil altid være nogle småting i et stort samarbejde, der skal rettes op på. Men vi beklager selvfølgelig, at nogle har haft en dårlig oplevelse. Får Apcoa ikke rettet på det, så vil vi selvfølgelig kigge på det.«

Ole Andersen fortæller dog videre, at Bakken i samarbejde med Apcoa har et nyt system på vej, så det bliver opdaget, når gæsterne taster forkert nummerplade. Den bliver nemlig scannet ved indkørsel til parkeringspladsen.

»Vi arbejder på, at når man har skrevet registreringsnummeret forkert, så advarer systemet om, at den ikke kan genkende nummer,« siger Ole Andersen.