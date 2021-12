»Det er en useriøs virksomhed, og jeg har ikke tillid til dem. Jeg er blevet arrig, gal i skralden, og jeg vil have det stoppet. Det skriger jo til himlen.«

Sådan lyder det fra Mogens Ludvigsen, der er en af flere utilfredse forbrugere, som har fået nok af det private parkeringsfirma Apcoa, som ifølge forbrugerne prøver at snyde dem ved at tjene penge på uærlig vis og dobbeltbetaling.

For Mogens Ludvigsen starter det hele 3. august i år, hvor han kører mod Dyrehavsbakken for at høre god musik med vennerne. Han parkerer bilen, betaler de 80 kroner, det koster, går ind på Bakken og tager efterfølgende hjem igen. Men kort tid efter kommer der skår i glæden.

For Mogens Ludvigsen modtager en regning fra Apcoa. Den lyder på 80 kroner for parkering og 510 kroner i kontrolafgift.

»Jeg tænker, det er en fejl, og det kan jo ske. Så jeg sender dem en kopi af min konto, hvor man kan se, pengene er trukket, og så er den sag jo lukket,« siger Mogens Ludvigsen.

Men det er sagen langtfra.

I korrespondancen mellem Apcoa og Mogens Ludvigsen fremgår det, at Apcoa mener, at Mogens Ludvigsen har indtastet den forkerte nummerplade. Det anerkender Mogens Ludvigsen kan være sket, selvom han er skeptisk.

Uanset hvad har han fremvist dokumentation for betalingen, som B.T. også har set, men Apcoa er vedholdende og vil ikke opgive opkrævningen.

»Det må være løgn det her, for jeg har jo bevist, at jeg har betalt. Det er almindelig sund fornuft og forretningsmoral, men de anerkender slet ikke, at de har modtaget pengene, og det er betænkeligt. Der må være grænser for forretningsmetoder,« siger Mogens Ludvigsen, der har taget sagen videre til Parkeringsklagenævnet.

»Jeg synes, det er noget svineri. Når man viser, jeg har betalt, så vil jeg mene, at enhver seriøs udbyder eller forretning burde lukke sagen.«

Apcoa er et stort parkeringsselskab, der står for administrationen af en stor del af de offentlige parkeringspladser i København og på Frederiksberg, men også private steder som for eksempel Den Blå Planet.

B.T. har forsøgt at få et interview med Apcoa i forbindelse med kritikken i denne artikel, men de har ikke ønsket at stille op eller svare på vores spørgsmål skriftligt. I en mail skriver de dog:

»Vi er naturligvis kede af det, såfremt parkanter eller kunder måtte have oplevet beklagelige situationer i forbindelse med parkering og brug af vores services.« Hvorefter de henviser til et link, hvor man kan klage.

Mogens Ludvigsen er dog langtfra alene med at have dårlige oplevelser med Apcoa. 19-årige Louise Andersen har oplevet stort set det samme på Bakken.

Den eneste forskel på deres historier er, at Louise Andersen ikke taster den forkerte nummerplade ind. Hun får bare en opkrævning på i alt 590 kroner, fordi Apcoa ikke mener, hun har betalt.

»Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at de bare sender en faktura sådan. Det er ikke fair, for jeg kan bevise, at jeg har betalt. Det virker, som om de ikke har styr på noget som helst,« siger Louise Andersen.

Også på Trustpilot er der et væld af brugere, der føler sig snydt af Apcoa. Hele 98 procent af anmeldelserne har én stjerne, og nogle af overskrifterne lyder: 'Svindlerfirma', 'Ubehagelig oplevelse' og 'Hold jer væk'.

Der er sågar en Facebook-gruppe, hvor personer kan dele deres dårlige oplevelser med parkeringsselskabet. En af dem er 43-årige Birgit Jespersen.

I oktober besøger hun sammen med familien Tivoli Hotel i København og parkerer i deres parkeringskælder, som administreres af Apcoa. Birgit Jespersen logger ind på Apcoas mobilapp og betaler for parkeringen. Henholdsvis 241,66 kroner og 177,50 kroner i løbet af to dage.

Alligevel modtager hun to fakturaer fra Apcoa. Begge på 264 kroner.

»Det lugter langt væk. Det er træls, at en god tur for familien ender med dobbelt betaling af parkering, fordi nogle kører så uærlig en virksomhed. Det er voldsom dårlig kundeservice. Det virker som en virksomhed, der ønsker at tjene penge på enhver måde. De er ligeglade med forbrugeren. Jeg er ret rystet,« siger Birgit Jespersen.

Tidligere kritik af Apcoa Apcoa har flere gange været i søgelyset og fået kritik af både forbrugere, men også Forbrugerombudsmanden. Det skete så sent som i september i år, hvor de blev kritiseret for at have urigtige betalingsmetoder på 16 parkeringspladser. Her havde forbrugere over en årrække betalt for meget for parkring. Havde forbrugerne ikke et lige antal penge til betaling af parkeringstimerne, var det bare ærgerligt. Apcoa beholdt pengene, og forbrugerne fik ikke de overskydende penge retur. »Forbrugerne skal selvfølgelig ikke betale for noget, de ikke får. Med et betalingskort er det jo netop muligt at trække præcise beløb, som svarer til parkeringstiden,« lød det dengang fra forbrugerombudsmanden Christina Toftegaard Nielsen. Det endte med, at Apcoa måtte tilbagebetale penge til flere forbrugere.

Det viser sig, der er sket en fejl. For Apcoas app tjekker Birgit Jespersens bil ind på adressen Arni Magnussons Gade 1, men i virkeligheden har hun parkeret på samme adresse bare nummer 2-4.

Selvom Birgit Jespersersen beviser, at hun har betalt, fastholder Apcoa fakturaen og siger, at man slet ikke kan bruge appen i det område.

»Jeg vil gerne betale opkrævningen, men så vil jeg jo have de andre penge tilbage, for jeg kan jo ikke parkere min bil to steder på en gang. Men det vil Apcoa ikke være med til.«

»I bund og grund forstår jeg godt, at det er mit ansvar at tjekke, om man kan bruge appen. Men der stod 'Apcoa' overalt i kælderen, og jeg tænker bare 'super, den app har jeg'. Det er logik for mig, og jeg forstår ikke, hvordan jeg så kan logge ind, registrere mig og betale, hvis man ikke kan bruge den. Så er der jo noget galt med appen. Den burde sige, at jeg ikke kunne tjekke min bil ind her,« siger Birgit Jespersen, der ikke længere ønsker at bruge Apcoa som udbyder.