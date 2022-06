Lyt til artiklen

»Der er intet at gøre, medmindre man tager sin bil med ind på soveværelset og låser døren.«

Automekaniker Jakob Kahr har siden februar oplevet en stigende tendens.

Den er decideret »træls«, som man siger i Østjylland, hvor Jakob Kahrs firma Kvik Center Randers og Risskov ligger.

»Jeg forstår ikke, hvordan man kan være det bekendt.«

»Jeg har oplevet flere grædende kunder, der har fået deres bil ødelagt af det her,« siger han til B.T.

Siden februar er Jakob Kahr blevet kontaktet af ni bilejere, der har fået brændstoftanken gennemboret og suget tom for enten benzin eller diesel.

Sådan et brændstoftyveri er både dyrt og destruktivt, forklarer han.

»Jeg kan ikke svejse det sammen på grund af dampene inde i tanken, for så eksploderer den,« siger Jakob Kahr.

Han har derfor ikke set nogen anden udvej end at udskifte brændstoftankene.

Prisen for en ny varierer efter bilens model, og Jakob Kahr har måttet tage alt fra 6.500 kroner for den billigste tank til 18.000 kroner for den dyreste.

»Det er en ærgerlig ekstraregning. Nogen får det dækket af deres forsikring, mens andre ikke er forsikrede,« siger Jakob Kahr.

Dertil kommer, at nye brændstoftanke lige nu er i restordre og tager op til otte uger at få hjem.

»Jeg vil hellere tjene penge på at lave ganske almindelig service på en bil end på noget, der ødelagt. Kunderne er vrede og frustrerede. Det svarer til, hvis du har en cykel, der pludselig mangler begge hjul,« siger Jakob Kahr.

Siden årsskiftet er der i otte af landets i alt 12 politikredse begået over 300 brændstoftyverier. Det viser tal, som B.T. har indhentet.

Eksempelvis har Østjyllands Politi siden februar i år modtaget 43 anmeldelser. Næsten tre gange så mange som samme periode sidste år.

Blandt andet er der hele 22 gange stjålet benzin fra biler i Randers-området hen over foråret. Flere gange på den samme parkeringsplads.

Sådan ser det ud i dit område: B.T. har fået aktindsigt i antallet af anmeldelser om tyveri af benzin/olie i otte af landets 12 politikredse. Tallene dækker for i år. Nordsjælland: 35

Østjylland: 44

Midt- og Vestsjælland: 20

Københavns Vestegn: 19

Syd- og Sønderjylland: 66

Sydsjælland – og Lolland Falster: 41

Sydøstjylland: 36

Nordjylland: 52

»De kan bare stikke snotten ind under bunden af bilen, bore et hul med en boremaskine med en adapter på og suge benzin ud med en slange med pumpeaggregat. Det tager kun mellem tre og fem minutter,« siger Jakob Kahr.

Han formoder, at brændstoftyverierne hænger sammen med, at krigen i Ukraine har sendt prisen på benzin og diesel på himmelflugt.

»Jeg kan kun gætte på det. Sidste år oplevede vi kun ét tilfælde,« siger han.

Også ude i politikredsene er man opmærksom på sammenfaldet.

»Vi kan ikke entydigt sige, at der er en sammenhæng. Men det er en oplagt tese,« sagde Jan Hedeager, vicepolitiinspektør hos Nordsjællands Politi, tidligere på måneden til B.T.

Nordsjællands Politi har foreløbig opklaret fire sager fra foråret og sigtet gerningsmændene.

»Foreløbig er der intet, der indikerer, at det er organiserede bander, der står bag. Men det ændrer ikke ved, at vi har fokus på det. Det er utrygt for borgerne,« lød det fra Jan Hedeager.

Han oplyser, at strafferammen for brændstoftyveri går op til halvandet års fængsel eller en bøde – alt afhængig af den stjålne mængde og omfanget af skader på køretøjet.

Af de otte politikredse, som B.T. har indhentet anmeldelsestal fra, tæller Syd- og Sønderjyllands Politi for det højeste antal brændstoftyverier.

Helt præcis 66 anmeldelser siden nytår, hvoraf 21 af sagerne er registreret i maj måned.

Til sammenligning fik politikredsen kun anmeldt et enkelt tilfælde i samme måned sidste år.