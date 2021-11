Tidligere ansat på TV 2 Anna Thygesen er en af de kvinder, som mandag står frem i en meget omtalt dokumentar om sexisme på TV 2.

Her beskriver hun, hvordan hun oplevede, at en tidligere chef på tv-stationen opførte sig grænseoverskridende og sexistisk over for hende.

I dokumentaren er chefen anonym, men mandag aften afslører hun overfor Ekstra Bladet, at det drejer sig om Michael Dyrby, der er tidligere nyhedsdirektør på TV 2 og nuværende ansvarshavende chefredaktør på B.T.

Anna Thygesen fortæller i dokumentaren og til Ekstra Bladet, hvordan hun husker, at Michael Dyrby på vej hjem i en bus fra en julefrokost på TV 2 sagde:

»Du bliver aldrig til noget her på TV 2. Du er for gammel. Du er for rapkæftet. Og fordi jeg ikke vil kneppe dig.«

Anna Thygesen husker ikke, at nogle af dem var berusede.

Michael Dyrby, Chefredaktør, B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Michael Dyrby, Chefredaktør, B.T. Foto: Bax Lindhardt

Til både B.T. og Ekstra Bladet afviser Michael Dyrby, at episoden har fundet sted.

Han skriver i en sms:

»Jeg er af den overbevisning, at jeg ikke har sagt noget så grænseoverskridende til Anna Thygesen for 14 år siden - det ville også være helt uacceptabelt.«

B.T. forsøger at få en kommentar fra Anna Thygesen om sagen, men hun er endnu ikke vendt tilbage.

Dokumentaren om TV 2 med titlen 'MeToo: Sexisme bag skærmen' udkom mandag på Discovery+.

Her står 11 kvinder frem og fortæller om en meget sexistisk og grænseoverskridende kultur, hvor mediechefer har sex med praktikanter, og studieværter tilbydes fastansættelser til gengæld for sex.