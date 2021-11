»Din operation er udskudt på ubestemt tid.«

Andrea Skaksen lider af en hjerneskade. Og hvis hun ikke får de nødvendige operationer i tide, bliver hendes hjerne udsat for flere varige skader. Alligevel har hun to gange modtaget ovenstående meddelelse fra Rigshospitalet som konsekvens af corona-travlhed.

»Det var først, da jeg fik blackout og begyndte at falde om, at jeg kunne få en tid til operationen,« fortæller Andrea Skaksen fra Helsingør.

Hun lider af sygdommen hydrocephalus. Det betyder, at hun har vand i hovedet, fordi afledningen af væske fra hendes hjernes hulrum, ventrikler, ikke sker af sig selv.

I en alder af 23 år er hun blevet opereret 36 gange. Og hver og en har været livsnødvendige, hvis hun skal undgå at blive mere hjerneskadet.

Hvis væsken ikke kan forlade hjernen, skabes der nemlig et stort tryk inde i hovedet. For det første er det smertefuldt. For det andet kan man risikere, at det store tryk giver skader på hjernen.

Men Andreas operationer blev udskudt. Flere gange.

Eksempelvis fik hun i december sidste år meddelelsen om, at hendes operation var »aflyst på grund af coronanedlukningen«, og at der ikke var en ny dato i sigte. Det samme skete i april, hvor operationen blev udskudt fire gange, og Andrea endte med at vente mellem seks og syv uger på den.

»At stå og kigge ud i horisonten uden udsigt til, at smerterne kunne få en ende, føltes ulideligt og endeløst,« husker Andrea og uddyber:

»Jeg kunne ikke være oppe eller fysisk aktiv. Det er den fysiske del. Så er der den psykiske: Jeg blev afskåret fra hele verden. Og fordi jeg har gået sådan her og ventet i så mange måneder, er jeg nu blevet tilknyttet psykiatrisk center,« fortæller Andrea.

Hvad er hydrocephalus? Hydrocephalus betyder vand i hovedet. Alle har væske i hovedet, også raske mennesker uden hydrocephalus. Faktisk producerer vi hver især op imod ½ liter i døgnet. Væsken hedder cerebrospinalvæske og forkortes (CSF). For raske mennesker ledes væsken naturligt ud ad forskellige kanaler og absorberes i kroppen. Men for hydrocephalusramte er det sådan, at denne afledning af væske fra hjernens hulrum (ventriklerne) ikke sker af sig selv. Hydrocephalus kan være medfødt eller opstå senere i livet. Der findes ingen kur, kun behandling. Det særlige ved hydrocephalusramte er derfor – i forhold til hjerneskaderamte generelt – at på grund af tilstanden har de en høj risiko for at få nye skader på hjernen gennem livet, især fordi behandlingen kræver operation i hovedet. Nogle ramte gennemgår rigtig mange operationer gennem deres liv, andre er mere heldige og kan nøjes med nogle få indgreb. Kilde: Hjerneskadeforeningen

Smerter, både i fysisk og psykisk form, hun ville have været foruden, hvis hun havde fået de operationer, som hun har brug for og normalt ikke venter på.

»Ventetiden gjorde, at jeg ikke kunne leve mit liv. Og du føler dig så lille i et kæmpe system og står med følelsen af magtesløshed, fordi du ikke ved, hvornår du får en tid. Jeg var ikke i stand til andet end at ligge i min seng, og al min livskvalitet blev inddraget.«

Dette til trods – og med risikoen for nye skader på hjernen – ventede Andrea tre måneder på én operation og fire på den næste.

Og hun er langtfra den eneste, der venter.

Ifølge Ritzau har hospitaler i flere regioner nemlig nået deres maksimum, og det er nu svært at følge med, lyder det fra flere overlæger.

Og det er især det stigende antal covid-19-indlagte, der giver udfordringer.

De seneste dage har flere regioner meldt ud, at de er nødt til at udskyde nogle planlagte operationer og kontroller på grund af situationen. Det gælder blandt andet regionerne Nordjylland, Syddanmark og Sjælland.

Jes Søgaard, der er professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, kalder det danske sygehusvæsen for »under ret kraftigt pres« til Ritzau.

Desuden vurderer professoren, at presset vil vokse de kommende uger og måneder, så det bliver lige så kraftigt i år som sidste vinter.

Og det faktum bekymrer Andrea, der står midt i 'orkanens øje':

»Vi er uendelig mange patienter, der ikke kan få behandling. Jeg 'plejer' at være indlagt og akut på operationsprogrammet i den her situation. Men hvad kan jeg få? Med nød og næppe en konsultation. Operation? Lige nu ingen udsigter, så længe jeg kan stå oprejst.«

B.T. har bedt Sundhedsstyrelsen forholde sig til Andrea Skaksens sag. De har endnu ikke svaret på vores henvendelse.