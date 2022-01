På Kristianiagade 5 på Østerbro i København ligger en stor, hvid villa med et russisk flag flagrende i det danske blæsevejr.

Kigger man på Google Maps' Street View, er alle vinduerne dækket af gardiner, persienner eller blændet på anden vis.

Det er den russiske ambassade – blot et stenkast fra den amerikanske.

Inde bag murene arbejder ambassadør Vladimir Barbin og andre russiske diplomater.

Men det er ikke kun russiske diplomater, der arbejder der. Der er også agenter, der arbejder imod Danmark og danske interesser.

Det oplyser Politiets Efterretningstjeneste (PET) i en ny rapport, de har udgivet her til morgen.

»Rusland har eksempelvis et antal efterretningsofficerer på deres ambassade i Danmark,« skriver efterretningstjenesten.

Efterretningsofficererne fra Rusland arbejder ifølge PET blandt andet med at hverve kilder »med adgang til klassificerede eller beskyttelsesværdige informationer«, som Rusland kan udnytte.

De arbejder under dække af at være diplomater, som lovligt må være i Danmark for at lave diplomatisk arbejde.

Rusland er ifølge selvsamme rapport et af de lande, der er mest aktive i spionage mod Danmark. Men ud over Rusland udgår der også en spionagetrussel fra især Kina og Iran for tiden.

En trussel, der ifølge PET, er blevet »mere markant«.

Målet for russerne, både dem stationeret i Danmark og dem uden for landets grænser, er at indhente oplysninger om mange forhold i Danmark. Både politiske, økonomiske, teknologiske og militære forhold har interesse for landet, der de senere år har spillet med musklerne ved grænserne til de baltiske lande og især Ukraine, hvor de har besat Krim-halvøen.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, brugte selv sine yngre år i den russiske efterretningstjeneste KGB.

Lige nu anslås det ifølge New York Times, at der er stationeret omkring 100.000 russiske tropper samt angrebs- og transporthelikoptere langs den russisk-ukrainske grænse.

Så galt er arbejdet mod Danmark dog ikke på nuværende tidspunkt, men ifølge PET er det ikke kun spionage, fremmede nationer tager i brug mod Danmark. Det er også:

»[...] påvirkning, chikane, forsøg på ulovligt at anskaffe produkter, teknologi og viden samt i helt særlige tilfælde likvideringsforsøg,« skriver efterretningstjenesten i en ny rapport.

Så sent som i november sidste år kunne man se, hvordan Rusland blandt andet arbejder med spionagen i Danmark.

Her blev en russisk statsborger idømt tre års fængsel ved Vestre Landsret for spionage og udvist med indrejseforbud for bestandig.

Personen havde spioneret mod Danmarks Tekniske Universitet og den danske virksomhed SerEnergy. Oplysningerne blev videregivet til russisk efterretningstjeneste.

Den type sager er dukket op fra flere andre europæiske lande de seneste par år.

Derfor vurderer PET også, at både politikere, embedsmænd, ansatte i efterretningstjenesterne, Forsvaret og i virksomheder, forskere, studerende samt flygtninge og dissidenter »løbende indgår som mål« for fremmede staters arbejde i Danmark.

Men det er ikke kun danskere i Danmark, der er mål for den russiske spionage. Således er også danskere i udlandet mål for fremmede magter.

Det er diplomater på udenlandske ambassader – men det er også bare danskere, der er i udlandet for at arbejde, forske eller studere. Og det kan både handle om at hverve dem til at hjælpe Rusland, eller det kan handle om mere ubehagelige indsatser.

»Der er eksempler på, at lokale efterretningstjenester i visse lande, herunder i Rusland og Kina, udøver forskellige former for chikane mod diplomater og lokalansatte ved diplomatiske repræsentationer, for eksempel ved at ransage boliger eller at foretage åbenlys fysisk overvågning. Formålet med en sådan chikane er ofte at intimidere det diplomatiske personale og begrænse den diplomatiske aktivitet,« skriver Politiets Efterretningstjeneste blandt andet i rapporten.

B.T. arbejder på en kommentar fra den russiske ambassadør i Danmark.