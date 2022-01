Spionagetruslen fra især Rusland er blevet større, lyder det fra Politiets Efterretningstjeneste (PET) i en ny rapport.

Nu reagerer den russiske ambassadør i Danmark på anklagerne.

Og han er helt uenig i, hvad PET skriver. Ja, faktisk fyrer PET anklager af mod Rusland for at dække over en anden skandale, lyder det fra ambassadør Vladimir Barbin.

»Anklagerne fra Politiets Efterretningstjeneste om truslen om russiske spionage skal udelukkende ses som et forsøg på at dække over skandalen med, at de danske myndigheder har givet NSA (amerikansk efterretningstjeneste, red.) adgang til telekabler, der løber gennem dansk territorie,« forklarer ambassadøren i et skriftligt svar til B.T.

»Som et resultat af det kan ikke bare europæiske, men også danske og russiske borgere blive udsat for amerikansk overvågning,« siger Vladimir Barbin.

I PET-rapporten oplyses det blandt andet, at der er russiske efterretningsagenter til stede på den russiske ambassade, der arbejder på at skaffe oplysninger om både politiske, økonomiske, teknologiske og militære forhold fra Danmark, og at det foregår på mange forskellige måder. Læs om det her.

Men Vladimir Barbin, den russiske ambassadør i Danmark, afviser alt:

»Den russiske ambasadde og den russiske delegations aktiviteter i Danmark bliver udført i fuldkommen overenstemmelse med Wienerkonventionen om diplomati. Rusland er interesseret i et godt samarbejde med Danmark, og Rusland har ingen andre mål end dette,« siger han.

En anden del af PET-rapporten omhandler en sag fra 2019, hvor der blev forfalsket et brev fra Grønlands daværende landsstyremedlem for udenrigsanliggender.

Brevet, der blev sendt til en amerikansk senator, omhandlede, at den grønlandske regering snart ville udskrive en folkeafstemning om løsrivelse fra Danmark, og at man ville imødegå et amerikansk ønske om, at Grønland skulle blive »et organiseret, alliancefrit territorium«.

PET kalder det »meget sandsynligt«, at det var russiske såkaldte påvirkningsaktører, der både har skabt og delt brevet for at skabe forvirring.

Men det afviser Rusland også.

» [...] PET fremlagde ingen beviser for det. Og det ville de heller ikke være i stand til, da beviset for det ikke findes. Rusland har aldrig forsøgt at ødelægge forholdet mellem København og Nuuk. Provokerende handlinger, der skal skabe splid og splittelse mellem to arktiske stater, er noget, andre hovedstæder gør, men ikke Moskva.«

Russerne forsøger nemlig, i følge mailen, blot at samarbejde med alle naboer i regionen.

»Men det er alle åbenbart ikke glade for,« skriver Vladimir Barbin.